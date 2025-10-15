Peste 5 milioane de țigarete, confiscate la granița României. Șoferul susținea că transportă alimente

Inspectorii vamali de la Serviciul Echipe Mobile Calafat - Direcția Regională Vamală Craiova au verificat în proximitatea Podului Calafat - Vidin, miercuri, un camion înmatriculat în Polonia, în colaborare cu Poliția de Frontieră Calafat.

Șoferul susținea că transportă alimente

Șoferul, cetățean polonez, a declarat că circula pe ruta Bulgaria - Polonia și că transportă mărfuri alimentare, de la un cunoscut brand internațional.

Totuși, la controlul fizic efectuat asupra compartimentului de marfă s-a constatat că erau transportate exclusiv țigarete, respectiv 5.400.000 bucăți, netimbrate și fără documente de proveninență, disimulate în vederea eludării controlului vamal.

Întrucât cantitatea de țigarete depășește cadrul unei contravenții, acestea au fost predate instituției cu atribuții în vederea continuării investigațiilor.