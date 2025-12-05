Vaccinul Pfizer împotriva virusului sincițial respirator (VSR) a fost dezvoltat în 2023, după 56 de ani de cercetare, potrivit lui Gabriela Dina, country lead Pfizer România și Bulgaria.

Vaccinul împotriva VSR, realizat după 56 de ani de cercetare

„E important să demonstrăm agilitate și reziliență pe ceea ce avem, pe ultimele cuceriri și progrese. S-a menționat aici vaccinul respiratoriu sincițial, necunoscut, pentru că, în general, bolile care nu au remedii terapeutice sau de prevenție nici nu sunt cunoscute. Acest vaccin l-am dezvoltat în premieră acum trei ani, după 56 de ani de cercetare. Pentru lumea științifică lucrurile astea nu sunt noi, dar efortul - drumul de la o ipoteză și o idee până în a-l avea în practica clinică este unul foarte lung”, a declarat Gabriel Dina, country lead Pfizer România și Bulgaria, vineri, la conferința organizată de DC News Media Group, „HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”.

Cât este de periculos virusul sincițial respirator

Virusul sincițial respirator (VSR) este o infecție asociată cu afecțiuni respiratorii la copii, dar care poate reprezenta și o amenințare semnificativă pentru adulți, în special pentru persoanele mai în vârstă și pentru cele cu sisteme imunitare slăbite.

Infecția cu VRS la adulți poate prezenta simptome asemănătoare unei răceli ușoare, dar în unele cazuri poate duce la complicații respiratorii mai severe, cum ar fi pneumonia sau bronhiolota. Virusul este extrem de contagios și se răspândește rapid prin respirație, potrivit dcmedical.