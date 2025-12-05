€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Sanatate Vaccin realizat după 56 de ani de cercetare. Gabriel Dina, Pfizer: A fost dezvoltat, în premieră, acum trei ani
Data publicării: 15:12 05 Dec 2025

EXCLUSIV Vaccin realizat după 56 de ani de cercetare. Gabriel Dina, Pfizer: A fost dezvoltat, în premieră, acum trei ani
Autor: Iulia Horovei

vaccine_89072400 Vaccin dezvoltat după 56 de ani de cercetare. Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @freepik
 

O inovație recentă în rândul vaccinurilor este reprezentată de vaccinul Pfizer împotriva virusului sincițial respirator (VSR), dezvoltat după 56 de ani de cercetare.

Vaccinul Pfizer împotriva virusului sincițial respirator (VSR) a fost dezvoltat în 2023, după 56 de ani de cercetare, potrivit lui Gabriela Dina, country lead Pfizer România și Bulgaria.

Vaccinul împotriva VSR, realizat după 56 de ani de cercetare

„E important să demonstrăm agilitate și reziliență pe ceea ce avem, pe ultimele cuceriri și progrese. S-a menționat aici vaccinul respiratoriu sincițial, necunoscut, pentru că, în general, bolile care nu au remedii terapeutice sau de prevenție nici nu sunt cunoscute. Acest vaccin l-am dezvoltat în premieră acum trei ani, după 56 de ani de cercetare. Pentru lumea științifică lucrurile astea nu sunt noi, dar efortul - drumul de la o ipoteză și o idee până în a-l avea în practica clinică este unul foarte lung”, a declarat Gabriel Dina, country lead Pfizer România și Bulgaria, vineri, la conferința organizată de DC News Media Group, „HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”

Cât este de periculos virusul sincițial respirator

Virusul sincițial respirator (VSR) este o infecție asociată cu afecțiuni respiratorii la copii, dar care poate reprezenta și o amenințare semnificativă pentru adulți, în special pentru persoanele mai în vârstă și pentru cele cu sisteme imunitare slăbite. 

Infecția cu VRS la adulți poate prezenta simptome asemănătoare unei răceli ușoare, dar în unele cazuri poate duce la complicații respiratorii mai severe, cum ar fi pneumonia sau bronhiolota. Virusul este extrem de contagios și se răspândește rapid prin respirație, potrivit dcmedical.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vaccin
virus sincitial respirator
pfizer
vsr
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Daniel Băluță anunță extinderea magistralei M4: 14 noi stații de metrou
Publicat acum 8 minute
CNSAS, anunț oficial despre un candidat la Primăria București: A fost cadru al Securității
Publicat acum 23 minute
„Cel mai nou, puternic, injectabil” antibiotic. Rețeta sigură pentru boală
Publicat acum 39 minute
Sf. Nicolae, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 decembrie. Cine a fost el și care sunt tradițiile
Publicat acum 53 minute
Prof. Dr. Șerban Bubenek, premiat pentru contribuția științifică și susținerea oferită comunității ATI israeliene
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 20 ore si 4 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat acum 21 ore si 11 minute
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close