Locuitorii din zonele albastre nu fac yoga și nici CrossFit. Care e secretul longevității

Zonele albastre sunt acele regiuni ale lumii în care un număr neobișnuit de mare de oameni ating vârste înaintate. Cu toate că ele sunt diferite ca localizare, cultură și stil de viață, aceste comunități împărtășesc principii esențiale care favorizează longevitatea.

Alimentația lor se bazează pe produse naturale, puțin procesate, consumate în porții moderate. Activitatea fizică se desfășoară firesc, integrată în rutina zilnică - mers pe jos, treburi gospodărești sau grădinărit. De asemenea, foarte importantă este coeziunea socială. Aceștia au relații strânse, se bazează pe sprijin reciproc și au acel sentiment de apartenență. Toate acestea contribuie la un nivel redus al stresului.

Un alt element comun al acestor zone este reprezentat de existența unui scop clar în viață, un reper interior care aduce stabilitate și echilibru emoțional. Toate aceste obiceiuri creează un cadru în care sănătatea se menține firesc, iar îmbătrânirea nu devine o povară, ci o etapă trăită cu demnitate.

Importanța mișcării moderate și frecvente

Dan Buettner, expert în longevitate, a vorbit despre activitatea fizică practicată în zonele albastre. Potrivit acestuia, parcurgerea a 8 km sau mai mult pe zi oferă toate beneficiile cardiovasculare ale unui exercițiu de intensitate redusă, iar locuitorii din zonele albastre se mențin sănătoși tocmai prin faptul că merg zilnic pe jos, fără antrenamente intense.

„Dacă mergi 8 kilometri sau mai mult pe zi, faci un tip de exercițiu de intensitate redusă care aduce toate beneficiile cardiovasculare. Locuitorii din zonele albastre nu fac burpees, yoga și nici CrossFit. Ei merg pe jos”, a spus Dan Buettner.

Potrivit expertului, mersul pe jos, practicat frecvent și într-un ritm moderat, este o parte firească a vieții în zonele albastre și contribuie la menținerea unei bune condiții fizice. De asemenea, el consideră că mișcarea constantă pe parcursul zilei este foarte importantă, iar oamenii din aceste regiuni obișnuiesc să se miște la fiecare aproximativ 20 de minute.

Beneficiile mersului pe jos

Dan Buettner spune că mersul pe jos aduce beneficii pentru inimă, mușchi și oase, fără să suprasolicite articulațiile

„Mersul pe jos nu doar oferă beneficii cardiovasculare incredibile, ci influențează pozitiv și metabolismul muscular și osos, toate acestea fără uzura articulară pe care o implică maratoanele sau triatloanele”, a spus Dan Buettner.

Expertul îndeamnă oamenii să adopte un stil de viață simplu și activ pentru a trăi mai mult și mai sănătos.

„Să învățăm de la acești centenari și să ne simplificăm viețile pentru a ne mișca mai natural. Mergi pe jos, urcă scări, lucrează în grădină și implică-te în activități zilnice care ne mențin corpul în mișcare. Este momentul să ne mișcăm natural și să trăim vieți mai lungi și mai sănătoase”, a mai explicat expertul.