„Epilarea nu e doar epilare": De ce pregătirea pielii face diferența între durere, eficiență și sănătate
Data actualizării: 08:43 25 Noi 2025 | Data publicării: 08:35 25 Noi 2025

EXCLUSIV „Epilarea nu e doar epilare”: De ce pregătirea pielii face diferența între durere, eficiență și sănătate
Autor: Alexandra Curtache

Ceară de epilat Foto: Unsplash
 

De multe ori epilarea este tratată de multe ori ca o procedură banală, însă Amalia Nicoleta Didiu, cosmetician cu aproape 20 de ani de experiență, atrage atenția că acest tratament este mult mai complex decât pare.

În emisiunea „Mi-Th Influencer”, specialista explică de ce pielea trebuie pregătită înainte de epilare, cum influențează hidratarea nivelul de durere și de ce rezultatele depind nu doar de tehnică, ci și de colaborarea client-cosmetician. Declarațiile sale demontează mituri și arată că, în realitate, epilarea este un proces care implică grijă, analiză și responsabilitate.

Epilarea ca tratament: „Pielea trebuie pregătită înainte”

Pentru Amalia, epilarea nu este o simplă îndepărtare a părului, ci un tratament care începe înainte ca ceara să atingă pielea.

Ea explică: „Trebuie să pregătim pielea, pentru că pielea uscată doare mai mult. Dacă nu pregătim bine pielea, firul se rupe”.

Specialista insistă asupra faptului că hidratarea, internă și externă, schimbă complet experiența, atât din punct de vedere al confortului, cât și al calității epilării.

„Hidratarea trebuie făcută din interior, dar și din exterior. Dacă pielea este uscată, doare și firul se rupe ușor”, spune specialista.

Această perspectivă contrazice obiceiul multor cliente care vin la epilat fără nicio pregătire prealabilă și se miră ulterior de durere sau iritații.

De ce se rupe firul de păr? O explicație pe care clienții nu o aud des

Amalia subliniază clar că, în majoritatea cazurilor, firul nu se rupe din cauza tehnicii specialistului, ci din cauza stării pielii. Ea detaliază: „Dacă pielea nu este pregătită, firul se rupe. Nu pentru că nu știi să lucrezi, ci pentru că nu a fost pielea pregătită înainte”.

Această declarație pune în lumină un aspect rar discutat: cosmeticianul poate avea o tehnică impecabilă, dar rezultatul depinde și de responsabilitatea clientei.

Necesitatea curățării corecte înainte de orice procedură

Pentru a face mai ușor de înțeles importanța curățării temeinice, Amalia folosește o metaforă simplă: „E ca atunci când faci mâncare și nu cureți tigaia. Dacă nu o cureți bine, mâncarea nu o să fie bună. Așa este și cu pielea: dacă nu este curățată, produsele nu au cum să acționeze”.

Curățarea pielii, fie că vorbim despre epilare, fie despre tratamente faciale, este pentru ea o regulă de bază, fără de care rezultatele nu pot fi optime.

Clientele care sar peste rutină: „Eu îmi dau seama imediat când nu se demachiază”

Un alt detaliu important pe care îl punctează Amalia este legat de consistența ritualului de îngrijire al clientelor.

Ea afirmă: „Eu îmi dau seama imediat când cineva nu se demachiază, pentru că tenul arată altfel”.

Această observație este valabilă și în contextul epilării: pielea neîngrijită sau necurățată corespunzător va reacționa diferit la proceduri.

Epilarea, între specialist și client: o responsabilitate comună

Amalia descrie relația cu clientele ca pe o colaborare continuă: „Este o colaborare. Eu fac tratamentul, dar este nevoie de ritual și acasă”.

Pentru ea, rezultatele bune apar doar atunci când clienta înțelege că întreaga îngrijire a pielii - inclusiv epilarea - este o construcție în doi pași:

  • Intervenția specialistului
  • Ritualul zilnic al clienteI, care asigură efectele pe termen lung

Nu există produs-minune: ritualul corect contează mai mult decât brandul

Un alt mit pe care Amalia îl demontează este legat de ideea că un anumit brand de produs poate rezolva orice.

Ea spune limpede: „Dacă eu îți spun să te demachiezi dimineața și seara și tu nu o faci, producția, brandul, crema, nu au nicio vină”.

Aceeași regulă se aplică și epilării: fără o rutină minimă înainte și după procedură, rezultatele nu pot fi ideale.

Un apel la conștientizare: epilarea este despre sănătatea pielii, nu doar despre estetic

Declarațiile Amaliei transmit un mesaj clar: epilarea nu trebuie tratată superficial. Este o tehnică ce implică pregătire, analiză, atenție și educarea clientelor.

Prin explicațiile sale, Amalia Didiu arată că epilarea nu este o simplă procedură cosmetică, ci un tratament complex care începe cu responsabilitatea clienteI și continuă cu priceperea specialistului. Într-o industrie în care multe lucruri sunt făcute pe fugă, mesajul ei este un reminder necesar: pielea are nevoie de pregătire, iar epilarea corect făcută este un act de îngrijire, nu doar de estetică. 

epilare
ingrijirea pielii
