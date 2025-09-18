Ten de vis la orice vârstă: Sfaturile expertelor MI-TH Influencer despre cum să alegi fondul de ten

Mirela Vescan și Thea Haimovitz au vorbit în emisiunea MI-TH Influencer despre cele mai actuale tendințe în machiaj, explicând cum se folosesc fondurile de ten moderne, ce diferențe există față de produsele din trecut și ce greșeli trebuie evitate. Cu exemple inspirate din prezentările de modă și din experiența personală, cele două au adus în fața publicului un ghid complet despre acest produs esențial în trusa de frumusețe.

Fondul de ten rămâne, fără îndoială, unul dintre cele mai importante produse din trusa de machiaj a oricărei femei. De la simple formule de acoperire folosite în urmă cu câteva decenii, până la formule inteligente, capabile să ofere luminozitate, hidratare și efecte anti-îmbătrânire, evoluția acestui produs a urmat îndeaproape schimbările din modă, televiziune și tehnologie. Într-o lume în care imaginea contează tot mai mult, iar standardele de frumusețe se schimbă de la un sezon la altul, fondul de ten nu mai are doar rolul de a ascunde imperfecțiunile, ci devine un aliat al sănătății pielii și al încrederii de sine.

Despre toate aceste transformări și despre felul în care femeile își pot alege corect produsele au discutat Mirela Vescan și Thea Haimovitz, cunoscute sub numele de MI-TH Influencer, în cadrul proiectului lor „Beauty News”. Cele două specialiste în frumusețe au adus în prim-plan informații esențiale pentru pasionații de machiaj, dar și pentru cei care își doresc o rutină de îngrijire a pielii adaptată vremurilor actuale.

Fondurile de ten care aduc strălucirea - un trend fără sfârșit

Mirela Vescan a subliniat că în această toamnă se poartă fondurile de ten care oferă strălucire, un trend care pare să nu se mai termine.



„De fapt este un trend ca o poveste fără sfârșit. Sunt câțiva ani buni de când se poartă acest tip de ten, iar aici te vei bucura, Thea, pentru că un ten care strălucește, care are strălucire, înseamnă că este îngrijit, sănătos, pupat!”, a spus make-up artistul.

Cum s-au schimbat formulele de-a lungul timpului

Mirela Vescan a punctat că diferențele dintre fondurile de ten actuale și cele de acum 5 sau 20 de ani sunt majore.



„Este vorba de formulă, de particule care oferă luminozitate. Ele captează și reflectă lumina. Acum sunt în vogă fondurile de ten cu cei trei R: Revigorare, Regenerare, Radianță. Aceste schimbări sunt impuse și de tehnologie, pentru că imaginea a ajuns la 8K. Eu am crescut ca make up artist în paralel cu tehnologia, lucrând în televiziune”, a subliniat Vescan.



Îngrijirea pielii după 30 de ani

Thea Haimovitz a amintit importanța pielii cu „glow” natural și a produselor care sprijină această luminozitate.



„Avem nevoie de o piele care să aibă glow de la sine și, așa cum înaintăm în vârstă, pielea își pierde din strălucire. Eu aș spune că toate persoanele care trec de 30, de 40 de ani trebuie să se preocupe să mențină acest aspect. Strălucirea naturală, atât cât o poate da pielea, poate fi ajutată de produse. De-o vreme încoace, într-adevăr, fondurile de ten oferă strălucire”, a explicat Thea.

Generația Z și provocările îngrijirii tenului

Cele două au atras atenția asupra faptului că nu toate fondurile de ten moderne se potrivesc oricui. Mirela Vescan a explicat că produsele care oferă glow sunt potrivite doar pentru un segment de populație care își îngrijește tenul constant.



„Generația Z, care vrea să se îngrijească, trebuie să o facă din ce în ce mai bine pentru a putea folosi aceste fonduri de ten. Dacă nu îți îngrijești corect pielea și recurgi la soluții greșite, cum ar fi tratamente improvizate acasă, tenul se degradează și nu va mai avea aderență la fondul de ten”, a avertizat make-up artistul.

Deși în prezent predomină produsele cu efect radiant, specialistele au precizat că trendurile vor aduce înapoi și textura mată. „Mă aștept, anul ăsta am găsit un pic de mat, dar în sezoanele care vor veni se va promova și textura mată”, a menționat Mirela.

În completare, Thea Haimovitz a subliniat că frumusețea nu înseamnă doar luminozitate, ci și o textură aparte a pielii:



„Tenul de mătase este tenul care la orice vârstă este moale, blând și mătăsos. Nu doar mătăsos, ci are și o strălucire aparte. Îți place să te uiți la fața acelei persoane”, a spus Thea, evidențiind cum echilibrul între hidratare, îngrijire și machiaj definește frumusețea autentică.

Prin discuția lor la „Beauty News”, Mirela Vescan și Thea Haimovitz au arătat că fondul de ten nu este doar un produs cosmetic, ci un instrument care reflectă evoluția tehnologiei, a îngrijirii personale și a tendințelor din modă. Glow-ul, textura mată și tenul de mătase nu sunt doar opțiuni estetice, ci și indicatori ai felului în care fiecare persoană își tratează pielea și frumusețea de zi cu zi.

