Cum să aplici rujul corect pe buze - culoarea care e un dezavantaj pentru tinere și un atu pentru doamne

Machiajul buzelor a fost dintotdeauna un simbol al feminității, al eleganței și al expresivității. De la reguli de contur până la trucuri de hidratare, Mirela Vescan și Thea Haimovitz explică cum poate fi rujul grena atât o capcană, cât și o armă de frumusețe.

Fiecare epocă a adus în prim-plan nuanțe și stiluri diferite, însă rujul rămâne un element central în trusa de frumusețe a oricărei femei. Alegerea culorii potrivite, textura, dar mai ales tehnica de aplicare fac diferența între un machiaj sofisticat și unul care încarcă inutil chipul. Printre culorile care trezesc discuții aprinse în lumea frumuseții se află și grena, o nuanță profundă, misterioasă, care poate fi elegantă și rafinată, dar care are și capcanele ei.

Dacă pentru tinerele adolescente poate însemna o maturitate care nu le avantajează, pentru femeile senioare devine o adevărată armă secretă de întinerire. Cu alte cuvinte, aceeași culoare poate produce efecte diametral opuse, în funcție de vârsta purtătoarei și de modul în care este aplicată. Aici intervin detaliile tehnice, conturul corect, hidratarea buzelor, alegerea dintre mat și lucios, toate transformând un simplu ruj într-o declarație de stil.

Despre aceste aspecte au vorbit Mirela și Thea, în emisiunea Mith Influencer, unde abordează cele mai actuale tendințe și sfaturi practice din domeniul frumuseții. Cu exemple inspirate din prezentările de modă și experiența personală, cele două au oferit explicații detaliate despre cum poate fi purtat rujul grena fără greșeală și despre ce capcane trebuie evitate.

Mirela: „Rujul grena, sofisticat, dar riscant la vârste fragede”

Mirela a atras atenția că rujul grena este ideal pentru tenul măsliniu și poate fi extrem de flatant în România, însă nu se potrivește oricui: „Rujul grena flatează tenul măsliniu, deci în România va prinde. Dacă fetele vor folosi, vor arăta bine și dacă vor ști să exploateze cu adevărat conturul natural al buzelor. Este un ruj elegant de seară, sofisticat. Dacă e o fetiță de 15-16 ani își conturează buzele și pune un ruj roșu sau grena, îi dă 10 ani în plus. Și foarte important, trebuie neapărat contur”.

Ea subliniază și efectul opus asupra doamnelor mai în vârstă: „Dacă e o doamnă senioară și conturezi buzele tot așa cum trebuie și pui un ruj mai închis, roșu sau grena, i-ai scăzut foarte mulți ani. Deci este destul de versatil acest tip de ruj. Și am văzut că avem variante, se poartă și mat și lucios. Aș merge totuși pe mat”.

Thea: „Îngrijirea buzelor, o etapă ignorată”

Thea a punctat o problemă frecvent trecută cu vederea, lipsa de hidratare a buzelor: „De multe ori buzele sunt uscate, sunt deshidratate, când au riduri, că lumea nu știe că buzele trebuie îngrijite. Este o altă zonă a feței de care chiar trebuie să te ocupi că rujurile astea când migrează, chiar o iau prin riduri. Te ajută acest contur pe care îl dai să oprești un pic, măcar vizual, ideea că acest ruj migrează? Ce fel de contur să folosești ca să nu migreze și conturul?”

Astfel, hidratarea regulată și pregătirea buzelor devin esențiale pentru un machiaj reușit.

Buzele și vârsta: De ce creionul de buze nu e opțional

Pentru un rezultat de durată, Mirela recomandă folosirea obligatorie a creionului de contur: „În primul rând, creionul de contur de buze trebuie să fie prezent în trusa de farduri a oricărei femei. (…) Alegerea culorilor e ceva subiectiv. Dar un creion de buze asigură acuratețea machiajului, dacă lucrăm curat, corectează asimetriile, micile imperfecțiuni, conturează frumos buzele și le scoate în evidență. Deci asigură și cumva o prelungire a rujului pe buze”.

Mai mult, aplicarea corectă presupune răbdare și tehnică: „Dacă pui un creion pentru controlul buzelor și pui pe acolo pe unde consideri, stai 5 minute și muncești, îl uniformizezi, îl fixezi cu pudră, după aceea poți să pui un ruj fără să se adune. Însă trebuie aplicat și rujul mat și conturul pe buzele hidratate”.

Mirela a subliniat și o realitate biologică: buzele își pierd volumul odată cu vârsta.

„Înaintatul în vârstă se manifestă și prin faptul că buzele își pierd din volum. Persoanele cu buze subțiri ajung să nu mai aibă, se retrag, pur și simplu își pierd din volum. Iar persoanelor care au buze mai pline, conturul buzelor se schimbă, se duc colțurile în jos, adică un tratament pentru buze și un machiaj adecvat este absolut obligatoriu”, încheie ea.

Cheia succesului: hidratarea buzelor, folosirea corectă a conturului și alegerea texturii potrivite.

Video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News