Machiaj natural, fără machiaj sau machiaj de păpușă - Trendurile 2025 explicate de MI-TH Influencer

Machiajul natural, look-ul fără machiaj și stilul de păpușă domină anul 2025, iar Mirela și Thea au vorbit în cadrul emisiunii MI-TH Influencer despre cum pot fi purtate aceste trenduri fără greșeală. Cu exemple din prezentările de modă internaționale și din experiența lor personală, cele două au oferit explicații detaliate despre capcanele de evitat și despre cum pot fi adaptate tendințele în viața de zi cu zi.

Într-un context în care piața cosmeticelor se schimbă rapid, iar publicul caută soluții mai simple, mai sănătoase și mai versatile, MI-TH Influencer aduce un ghid actual și bine documentat. Exemplele lor, inspirate atât din podiumurile internaționale, cât și din experiența personală, arată cum frumusețea nu mai înseamnă un singur standard, ci o paletă de opțiuni între minimalism și expresivitate.

De la „stratul de protecție” al machiajului natural, la curajul de a renunța complet la produse sau la alegerea unui look de păpușă cu accente de porțelan, tendințele anului 2025 oferă libertate de exprimare și încurajează autenticitatea.

Machiaj natural - „stratul de protecție” pentru față

Mirela a explicat că machiajul natural nu mai este doar un trend, ci o rutină de bază: „Machiajul natural a revenit. Ideea e că nu ieși din casă, măcar fără machiajul ăsta. Cum se face machiajul natural? Ce cuprinde machiajul natural? În primul rând, produsele importante sunt fondul de ten, fardurile corectoare și pudra. Putem elimina fardurile corectoare pentru că un fond de ten de calitate sau un BB cream e construibil și pe măsură ce îl aplici îi crește puterea de acoperire. Deci îți trebuie un fond de ten, o pudră care să sigileze acest fond de ten și poate un blush. Dacă ai genele naturale frumoase, se poate și fără mascara. Ce facem cu buzele? Le tratăm cu un balsam, măcar.

În plus, Mirela a subliniat că machiajul natural nu se limitează doar la podiumurile de modă, ci poate fi purtat mai ales în viața de zi cu zi, inclusiv la școală: „Mi se pare foarte bun pentru școală și foarte ușor. Machiajul protejează pielea, e ca o haină pentru față. Mereu am zis cum îmbraci corpul, pui așa un strat de protecție și pe față, pentru că afară este praf și așa mai departe. Și ideal ar fi să uniformizăm și gâtul cu fondul de ten. Chiar dacă pentru o prezentare de modă, când o haină de aia costă câteva mii de euro, make-up artiștii nu au folosit pe gât fondul de ten, ca să nu murdărească ținutele, ar trebui în mod normal”.

Fără mascara și look-ul „fără machiaj”

Unul dintre cele mai discutate trenduri din ultimii ani este machiajul fără mascara. Mirela a precizat că, deși prezentările de modă au promovat insistent această tendință, nu toate femeile vor renunța la produsul lor preferat

„Trendul următor se leagă de machiajul natural, pentru că e la modă să nu mai purtăm mascara. Deci de un an jumate se propune acest trend. Modelele în prezentările de modă chiar nu mai au mascara. N-au nimic, nici gene false, asta e mesajul. Dar lumea nu o să renunțe la mascara. E un produs bine pus acolo pe raft, dar poate se vor gândi de șapte ori dacă vor mai abuza de extensii de gene atâta timp cât nu se poartă mascara”, spune aceasta.

Totodată, Mirela a amintit de revenirea stilului „fără machiaj”, inspirat din anii ’90: „De asemenea, pe lângă machiajul natural, fără machiaj deloc este o altă reveneală din anii 90, când eu eram în depresie, că abia mă apucasem de machiaj și nu mai făcea nimeni machiaj. Și mă gândeam „Aoleu, în ce m-am băgat!”. Noroc că am lucrat în zona tehnică. În televiziune, ideea e să pară că nu-s fardate, dar e machiaj acolo. Asta e rudă apropiată cu machiajul natural. Ideea e că, știi cum zic femeile din România: „Nu mă duc nici până la colț fără machiaj”. Măcar până acolo putem să mergem fără acum”.

Machiajul de păpușă - contrastul puternic al anului

La polul opus față de simplitate se află machiajul de păpușă, prezent deja pe podiumurile internaționale. Mirela a comentat imaginile inspirate din reviste de modă de top: „Pozele le-am luat dintr-o prezentare de pe Vogue. Ideea e că nu mi se par foarte păpuși, dar probabil că pe scenă, cu fața asta de porțelan și cu alt tip de lumină s-ar putea să te ducă într-o zonă ușor creepy. Dar așa păpuși sunt toate fetele tot, timpul. Se duc într-o zonă fără expresie, se poartă să nu îți exprimi sentimentele. Asta este ceva normal în zona de tineret, nu-și exprimă sentimentele”.

Această direcție estetică, deși controversată, le lasă femeilor libertatea de a-și crea propria identitate: „Moda încurajează genul ăsta. Acesta poate fi un machiaj care să nu fie nici feminin, nici complet lipsit și te lasă să îți creezi tu cine vrei tu să fii”, a adăugat Mirela.

