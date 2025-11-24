€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri O aplicație din Los Angeles promite „convorbiri” dincolo de moarte
Data actualizării: 14:52 24 Noi 2025 | Data publicării: 14:37 24 Noi 2025

O aplicație din Los Angeles promite „convorbiri” dincolo de moarte
Autor: Alexandra Curtache

Videocall Foto: Unsplash
 

Un start-up din Los Angeles a lansat o aplicație care permite utilizatorilor să poarte „apeluri video” cu persoane decedate, folosind doar câteva minute de filmări pentru a crea un avatar digital hiperrealist.

Aplicația, numită „2wai”, generează un avatar video interactiv al unei persoane plecate dintre noi folosind doar trei minute de înregistrări originale. Ideea fondatorilor este ca aceste avataruri să ofere sprijin emoțional celor care nu reușesc să depășească pierderea unei persoane apropiate, conform presei străine.

Lansarea a fost însoțită de un videoclip viral, inspirat de povestea unei femei însărcinate care „discută” prin video cu mama ei decedată. Copilul care se naște va folosi apoi același avatar pentru a asculta povești și a cere sfaturi când se întoarce de la școală. În final, același copil, ajuns adult, își anunță bunica digitală că este pe cale să devină străbunică.

În clip, „Bunica AI” îl însoțește pe micuțul Charlie de-a lungul întregii vieți, într-o relație construită exclusiv pe apeluri video simulate. Scenele sunt prezentate ca momente firești, ca și cum bunica ar trăi, dar ar locui la distanță. Ultimele secunde îl arată pe Charlie adult arătându-i avatarului ecografia propriului său copil.

De la Disney Channel la tehnologie de frontieră

Protagonistul videoclipului este actorul canadian Calum Worthy, cunoscut pentru rolurile sale din producții Disney Channel precum Austin & Ally. Worthy este și co-fondator al start-up-ului, implicându-se direct în dezvoltarea aplicației. Mesajul promoțional subliniază ideea de continuitate emoțională: „Trei minute pot dura o veșnicie.”

O tendință tot mai prezentă: tehnologii care resuscitează memoria

Fenomenul nu este complet nou. În ultimii ani, tehnologiile de inteligență artificială au generat numeroase instrumente capabile să readucă la viață vocea, chipul sau mișcările unor persoane decedate: site-uri care animă fotografii vechi, holograme ale unor artiști celebri folosite în concerte, sau simulări vocale obținute prin deepfake.

Pentru mulți fani ai culturii pop, este imposibil de ignorat asemănarea cu episodul „Be Right Back” din serialul Black Mirror, unde o femeie își „reconstruiește” soțul decedat folosind urmele sale digitale.

Experții avertizează asupra riscurilor psihologice

Nu toată lumea vede însă cu ochi buni această inovație. Federica Nardi, profesoară de inteligență artificială generativă la Universitatea Niccolò Cusano din Roma, avertizează că asemenea aplicații pot împiedica procesul firesc al doliului.

„În toate acestea există o respingere extremă a morții, tipică societății noastre occidentale. Durerea face parte din viața umană. Dacă respingem moartea în acest fel, ne distanțăm de posibilitatea de a trăi cu acea rană, care este și ceea ce rămâne din faptul că ai iubit pe cineva,” afirmă ea.

Mai mult decât „convorbiri cu morții”

Pe lângă avatarurile persoanelor dragi, „2wai” oferă și o gamă surprinzătoare de personaje:
– tutori pentru lecții private
– antrenori personali
– astrologi
– chiar apeluri video cu Shakespeare sau cu Regina Elisabeta a II-a

Start-up-ul susține că aplicația nu își propune să înlocuiască oamenii reali, ci să ofere „continuitate emoțională” și un mod inedit de a păstra vie memoria celor plecați.

Rămâne însă întrebarea dacă această tehnologie înlesnește vindecarea sau o amână la nesfârșit.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aplicatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani
Publicat acum 37 minute
De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video
Publicat acum 48 minute
Clătite cu cremă de castane, iaurt și cacao
Publicat acum 48 minute
Ce părere au americanii despre o posibilă intervenție militară a SUA în Venezuela
Publicat acum 51 minute
Oana Gheorghiu, replici la Guvern. Ioana Dogioiu i-a sărit în apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 23 ore si 54 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close