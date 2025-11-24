O aplicație din Los Angeles promite „convorbiri” dincolo de moarte

Aplicația, numită „2wai”, generează un avatar video interactiv al unei persoane plecate dintre noi folosind doar trei minute de înregistrări originale. Ideea fondatorilor este ca aceste avataruri să ofere sprijin emoțional celor care nu reușesc să depășească pierderea unei persoane apropiate, conform presei străine.

Lansarea a fost însoțită de un videoclip viral, inspirat de povestea unei femei însărcinate care „discută” prin video cu mama ei decedată. Copilul care se naște va folosi apoi același avatar pentru a asculta povești și a cere sfaturi când se întoarce de la școală. În final, același copil, ajuns adult, își anunță bunica digitală că este pe cale să devină străbunică.

În clip, „Bunica AI” îl însoțește pe micuțul Charlie de-a lungul întregii vieți, într-o relație construită exclusiv pe apeluri video simulate. Scenele sunt prezentate ca momente firești, ca și cum bunica ar trăi, dar ar locui la distanță. Ultimele secunde îl arată pe Charlie adult arătându-i avatarului ecografia propriului său copil.

Wait til the end ???? https://t.co/PDVnSgfWeG — 2wai (@2waiApp) November 11, 2025

De la Disney Channel la tehnologie de frontieră

Protagonistul videoclipului este actorul canadian Calum Worthy, cunoscut pentru rolurile sale din producții Disney Channel precum Austin & Ally. Worthy este și co-fondator al start-up-ului, implicându-se direct în dezvoltarea aplicației. Mesajul promoțional subliniază ideea de continuitate emoțională: „Trei minute pot dura o veșnicie.”

O tendință tot mai prezentă: tehnologii care resuscitează memoria

Fenomenul nu este complet nou. În ultimii ani, tehnologiile de inteligență artificială au generat numeroase instrumente capabile să readucă la viață vocea, chipul sau mișcările unor persoane decedate: site-uri care animă fotografii vechi, holograme ale unor artiști celebri folosite în concerte, sau simulări vocale obținute prin deepfake.

Pentru mulți fani ai culturii pop, este imposibil de ignorat asemănarea cu episodul „Be Right Back” din serialul Black Mirror, unde o femeie își „reconstruiește” soțul decedat folosind urmele sale digitale.

Experții avertizează asupra riscurilor psihologice

Nu toată lumea vede însă cu ochi buni această inovație. Federica Nardi, profesoară de inteligență artificială generativă la Universitatea Niccolò Cusano din Roma, avertizează că asemenea aplicații pot împiedica procesul firesc al doliului.

„În toate acestea există o respingere extremă a morții, tipică societății noastre occidentale. Durerea face parte din viața umană. Dacă respingem moartea în acest fel, ne distanțăm de posibilitatea de a trăi cu acea rană, care este și ceea ce rămâne din faptul că ai iubit pe cineva,” afirmă ea.

Mai mult decât „convorbiri cu morții”

Pe lângă avatarurile persoanelor dragi, „2wai” oferă și o gamă surprinzătoare de personaje:

– tutori pentru lecții private

– antrenori personali

– astrologi

– chiar apeluri video cu Shakespeare sau cu Regina Elisabeta a II-a

Start-up-ul susține că aplicația nu își propune să înlocuiască oamenii reali, ci să ofere „continuitate emoțională” și un mod inedit de a păstra vie memoria celor plecați.

Rămâne însă întrebarea dacă această tehnologie înlesnește vindecarea sau o amână la nesfârșit.