Gripa H3N2 îngrijorează specialiștii din Europa: "E ca un tsunami"

Spitalele din Europa raportează tot mai multe pneumonii, avertizează virologul italian Matteo Bassetti. Fenomenul nu este izolat și nu se limitează la un singur stat, ci se manifestă simultan în numeroase țări din Europa și din afara continentului.

„Există o creștere alarmantă și în Italia a cazurilor grave”, atrage atenția Matteo Bassetti, directorul secției de Boli Infecțioase a spitalului policlinic San Martino din Genova. Medicul explică faptul că cele mai severe forme de gripă duc la pneumonii, deoarece virusul influențal atacă în primul rând plămânii.

În paralel, virusul se răspândește rapid la nivel global. Guvernul Boliviei a declarat stare de alertă epidemiologică din cauza gripei H3N2. Probleme majore sunt raportate în aproape toate statele europene, inclusiv Marea Britanie, Portugalia, Spania, Germania și Elveția, dar și în Canada, Statele Unite și Mexic.

Medicii britanici vorbesc de un adevărat tsunami al gripei

Specialiștii vorbesc deja despre o situație fără precedent.

„Suntem în fața unui val anormal de H3N2, cum nu s-a mai văzut până acum. Atât de puternic și prezent simultan în atât de multe țări, încât britanicii l-au numit ‘flunami’, adică un tsunami al gripei. O adevărată pandemie care afectează foarte multe state”, spune Bassetti. Potrivit acestuia, nu doar numărul cazurilor este mai mare, ci și agresivitatea formelor clinice.

Datele publicate de Institutul Superior de Sănătate din Italia arată că, pentru SARS-CoV-2 și gripă, cele mai mari rate de pozitivare se înregistrează la persoanele de peste 65 de ani. În spitale, printre virusurile respiratorii, cele mai frecvente sunt virusurile gripale, rinovirusurile și virusurile paragripale.

Cea mai mare incidență se menține, ca în fiecare sezon, la copiii cu vârste între 0 și 4 ani, unde se ajunge la aproximativ 38 de cazuri la 1.000 de persoane monitorizate. Regiunile cele mai afectate sunt Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte și Sardinia.

Creșterea numărului de pneumonii îngrijorează medicii.

„În majoritatea țărilor se raportează o creștere semnificativă a cazurilor care ajung în spital, deci a formelor grave. Cea mai severă complicație a gripei rămâne pneumonia, iar acest lucru este evident și în Italia”, explică Bassetti.