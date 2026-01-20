€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Sanatate Reguli noi pentru prețurile și rambursarea medicamentelor: Acord european semnat de Ministerul Sănătății
Data actualizării: 18:40 20 Ian 2026 | Data publicării: 18:24 20 Ian 2026

Reguli noi pentru prețurile și rambursarea medicamentelor: Acord european semnat de Ministerul Sănătății
Autor: Iulia Horovei

paracetamol autism Medicamente. Foto: Pixabay

Ministerul Sănătății a anunțat, marți, 20 ianuarie, semnarea unui acord european care vizează prețurile și rambursarea medicamentelor.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru demararea Acordului de Grant CAPRICORD, prin care autoritățile responsabile de stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor din 12 state europene lucrează împreună pentru a îmbunătăți modul în care sunt luate aceste decizii. 

Acțiunea comună este finanțată prin programul EU4Health, cu sprijinul Comisiei Europene, prin HADEA, și coordonată de NEAK Ungaria.

Proiect derulat timp de trei ani

Ministerul Sănătății din România este beneficiar al acestui grant, care începe din această lună și se va derula pe o perioadă de trei ani.

„Deciziile legate de medicamente nu sunt niciodată abstracte. Ele se reflectă direct în viața pacienților, în așteptările familiilor și în responsabilitatea medicilor care, zi de zi, trebuie să ia decizii dificile în condiții reale de practică medicală”, a spus ministrul, într-un comunicat.

Alexandru Rogobete: Instrumente comune pentru a gestiona mai bine incertitudinile

Proiectul reprezintă „un demers de cooperare europeană, de creștere a transparenței și de fundamentare mai solidă a procesului decizional public. Pentru pacient, acest proiect înseamnă reguli mai clare, decizii mai ușor de înțeles și soluții mai bine adaptate realităților medicale. Înseamnă că vocea pacientului și experiența profesioniștilor din sănătate să conteze mai mult atunci când se decide dacă un medicament este rambursat, în ce condiții și pentru cine”, a mai punctat oficialul.

De asemenea, Ministerul Sănătății afirmă că această cooperare europeană „oferă autorităților naționale instrumente comune pentru a gestiona mai bine incertitudinile, mai ales în cazul terapiilor inovatoare sau al medicamentelor orfane, acolo unde dovezile sunt limitate, iar presiunea asupra bugetelor este ridicată”.

Citește și: Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
ministerul sanatatii
medicamente
medicamente compensate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Publicat acum 29 minute
DIICOT Giurgiu l-a reținut pe primarul din Izvoarele. Acuzațiile procurorilor, după gestul făcut față de minora de 13 ani
Publicat acum 31 minute
Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 33 minute
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Iranului: Măsuri cu posibil impact până la Moscova
Publicat acum 36 minute
VIDEO Descoperire surprinzătoare: O vacă din Austria uimește cu abilități neașteptate de folosire a uneltelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close