Reguli noi pentru prețurile și rambursarea medicamentelor: Acord european semnat de Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România pentru demararea Acordului de Grant CAPRICORD, prin care autoritățile responsabile de stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor din 12 state europene lucrează împreună pentru a îmbunătăți modul în care sunt luate aceste decizii.

Acțiunea comună este finanțată prin programul EU4Health, cu sprijinul Comisiei Europene, prin HADEA, și coordonată de NEAK Ungaria.

Proiect derulat timp de trei ani

Ministerul Sănătății din România este beneficiar al acestui grant, care începe din această lună și se va derula pe o perioadă de trei ani.

„Deciziile legate de medicamente nu sunt niciodată abstracte. Ele se reflectă direct în viața pacienților, în așteptările familiilor și în responsabilitatea medicilor care, zi de zi, trebuie să ia decizii dificile în condiții reale de practică medicală”, a spus ministrul, într-un comunicat.

Alexandru Rogobete: Instrumente comune pentru a gestiona mai bine incertitudinile

Proiectul reprezintă „un demers de cooperare europeană, de creștere a transparenței și de fundamentare mai solidă a procesului decizional public. Pentru pacient, acest proiect înseamnă reguli mai clare, decizii mai ușor de înțeles și soluții mai bine adaptate realităților medicale. Înseamnă că vocea pacientului și experiența profesioniștilor din sănătate să conteze mai mult atunci când se decide dacă un medicament este rambursat, în ce condiții și pentru cine”, a mai punctat oficialul.

De asemenea, Ministerul Sănătății afirmă că această cooperare europeană „oferă autorităților naționale instrumente comune pentru a gestiona mai bine incertitudinile, mai ales în cazul terapiilor inovatoare sau al medicamentelor orfane, acolo unde dovezile sunt limitate, iar presiunea asupra bugetelor este ridicată”.

