Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie

Ministerul Sănătății respinge ferm ideea introducerii coplății în oncologie. Alexandru Rogobete avertizează că orice barieră financiară suplimentară poate întârzia tratamentul și poate costa vieți. Responsabilitatea aparține sistemului, nu pacientului, mai adaugă el.
„Am văzut în spațiul public discuții despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu”, a transmis Alexandru Rogobete.
În acest context, reprezentanții Ministerului Sănătății subliniază că strategia adoptată în domeniul oncologiei este una coerentă și orientată exclusiv către pacient, fiind susținută de măsuri concrete deja implementate.
„Direcția pe care am urmat-o a fost asumată de la început: creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient. Concret:
