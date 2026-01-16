€ 5.0894
Stiri

DCNews Stiri Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie
Data actualizării: 18:08 16 Ian 2026 | Data publicării: 18:06 16 Ian 2026

Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie
Autor: Alexandra Curtache

alexandru rogobete ministru sanatate Alexandru Rogobete - Foto: Agerpres

Ministerul Sănătății respinge ferm ideea introducerii coplății în oncologie. Alexandru Rogobete avertizează că orice barieră financiară suplimentară poate întârzia tratamentul și poate costa vieți. Responsabilitatea aparține sistemului, nu pacientului, mai adaugă el.

 

„Am văzut în spațiul public discuții despre coplată în oncologie. Vreau să fie foarte clar: este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare. În oncologie, orice barieră în plus înseamnă întârziere. Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse. Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu”, a transmis Alexandru Rogobete.

Citește și: Noile terapii pentru cancer care prelungesc viața pacienților. Dr. Lucia Stănculeanu explică - VIDEO

Acces extins la tratamente compensate și gratuite

În acest context, reprezentanții Ministerului Sănătății subliniază că strategia adoptată în domeniul oncologiei este una coerentă și orientată exclusiv către pacient, fiind susținută de măsuri concrete deja implementate.

„Direcția pe care am urmat-o a fost asumată de la început: creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient. Concret:

  • Am extins accesul la tratament: 41 de medicamente noi au fost introduse pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative, inclusiv pentru forme rare sau avansate de cancer. Tratamente care până recent nu existau în sistemul public sunt astăzi disponibile fără ca pacientul să fie pus să aleagă între sănătate și bani.
  • Am scos prevenția din zona declarativă și am făcut-o funcțională: registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt în transparență decizională. Fără date, prevenția este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă și evaluabilă.
  • Am introdus decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici, pentru că tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă.
  • Am integrat și dezvoltat îngrijirile paliative în spitale, ambulatoriu și la domiciliu, prin programe naționale deja funcționale, inclusiv pentru pacienții oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparență.
    În oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”, a scris Ministerul Sănătății pe Facebook. 

alexandru rogobete
oncologie
