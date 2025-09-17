Noile terapii pentru cancer care prelungesc viața pacienților. Dr. Lucia Stănculeanu explică - VIDEO

Alături de Florin Răvdan, jurnalist DC News TV, conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu ne-a vorbit despre:



1. Multidisciplinaritatea în tratamentul oncologic



"Boala oncologică este o boală complexă, o boală în care cauzalitatea nu este unică, este o boală multicauzală"



2, Rolul psihologului/psihiatrului în tratamentul oncologic



"Este foarte important (psihologul, psihiatrul –n.r.). Impactul diagnosticului oncologic este covârșitor"



3. Avantajele deciziei multidisciplinare



" Avantajele sunt multiple pentru că riscul de a greși este mult mai mic iar stabilirea conduritei terapeutice se realizează ținând cont de tot ceea ce implică un diagnostic corect"



4. Metode terapeutice și prognostic



"Dacă stadiul este avansat, atunci ideea de tratament este aceea de a scădea, de a reduce stadiul bolii, de a-l aduce într-un stadiu mai mic, în așa fel încât tratamentul să poată să aibă viză curativă"



5. Confuzia pacientului și rolul navigatorului de pacient



"Ar trebui poate mai mulți psihologi, mai mult personal care să fie alături de oncologul medical, pentru că de multe ori singur nu poți să faci totul"



6. Inovații terapeutice și rolul inteligenței artificiale (AI)



"Discutăm inclusiv de inteligența artificială în domeniul medical. Și atunci, sigur că, ca oncolog medical, discutăm de terapii targetate, de imunoterapie, de terapie personalizată, de diagnostic molecular"



