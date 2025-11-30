Horoscop 1 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Prima zi a lunii decembrie ne delectează cu tranzitul Lunii prin semnul Berbecului, de unde va face și o serie de aspecte favorabile cu Soarele și Marte. Ce-i drept, formează și un careu cu Jupiter. Putem spune că este o configurație astrologică favorabilă, menită să ne scoată din letargia retrogradării lui Mercur, care s-a încheiat recent.

Și să nu uităm! Soarele, Venus și Marte se află, toate în Săgetător. Aspecte potrivite pentru o zi de sărbătoare, când participăm la evenimente, călătorim sau ne distrăm.

