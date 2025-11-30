€ 5.0906
Horoscop 1 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:36 30 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 1 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Astrolog Daniela Simulescu Astrolog Daniela Simulescu/Luna decembrie începe cu aspecte favorabile
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de luni, 1 decembrie 2025.

Prima zi a lunii decembrie ne delectează cu tranzitul Lunii prin semnul Berbecului, de unde va face și o serie de aspecte favorabile cu Soarele și Marte. Ce-i drept, formează și un careu cu Jupiter. Putem spune că este o configurație astrologică favorabilă, menită să ne scoată din letargia retrogradării lui Mercur, care s-a încheiat recent.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Și să nu uităm! Soarele, Venus și Marte se află, toate în Săgetător. Aspecte potrivite pentru o zi de sărbătoare, când participăm la evenimente, călătorim sau ne distrăm. 

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Horoscop săptămânal 1-7 decembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop 1 decembrie
luna in berbec
astrolog daniela simulescu
