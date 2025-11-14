€ 5.0847
Freud n-ar putea fi psiholog în România. Edmond Cracsner, interviu la DC News
Data publicării: 17:55 14 Noi 2025

EXCLUSIV Freud n-ar putea fi psiholog în România. Edmond Cracsner, interviu la DC News
Autor: Doinița Manic

Edmond Cracsner Edmond Cracsner, preşedintele Colegiului Psihologilor din România
 

Edmond Cracsner, preşedintele Colegiului Psihologilor din România, este invitat la interviurile DC News. 

Reglementarea legală din România i-ar interzice şi lui Freud să practice psihologia. Edmond Cracsner, preşedintele Colegiului Psihologilor din România, vine la interviurile DC News. 

Printre subiectele abordate în discuţia cu jurnalistul Val Vâlcu se numără şi unul dintre cele mai mediatizate cazuri recente din România, când despre un celebru "psiho-terapeut" s-a descoperit că nu avea drept de practică. Cine poate fi psiho-terapeut în România? Când intervine psihologul, când intervine psihiatrul? Toate acestea şi multe altele le veţi afla din interviul cu Edmond Cracsner. 

Interviul va fi difuzat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 14:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi!

Edmond Cracsner
psihologi
val valcu
freud
