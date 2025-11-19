€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Astrogramă Ciprian Ciucu: Ce spun astrele despre candidatura la Primăria Capitalei - VIDEO
Data publicării: 14:48 19 Noi 2025

EXCLUSIV Astrogramă Ciprian Ciucu: Ce spun astrele despre candidatura la Primăria Capitalei - VIDEO
Autor: Daniela Simulescu

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, a analizat în exclusivitate pentru cititorii noștri astrograma candidatului Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978. După cum observăm, este un nativ Pești. Și ca orice persoană cu Soarele în acest semn, avem de-a face cu următoarele caracteristici: compasiune, credință interioară puternică, abilitatea de a se adapta în orice vremuri, sensibilitate. Însă, orice aspect din astrologie poate fi atât o resursă, cât și vulnerabilitate. Ei bine, nativii Pești sunt atrași de situațiile haotice, încurcate și sunt mai influențabili. 

CITEȘTE ȘI - Astrogramă: Ce dezvăluie astrele despre Anca Alexandrescu: Minte de Scorpion, suflet de Balanță

Poziția Lunii dintr-o astrogramă natală ne arată lumea interioară a nativului, modul în care simte sau reacțiile principale. În acest caz, Luna se afla în Gemeni. Să facem un mic exercițiu! Luna=emoție, iar Gemenii=rațiune. Cu alte cuvinte, Ciprian Ciucu, vrea să își explice orice emoție, să o disece, să o înțeleagă. Nu neapărat să o simtă! Este foarte curios, comunicativ, dornic de a-i ajuta pe ceilalți să înțeleagă noțiuni mai abstracte. 

Emisiunea va fi transmisă marți, 19 noiembrie, de la ora 17.00, pe DCNews, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
alegeri primaria bucuresti
astrograma
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Zi de doliu național pentru Ilie Ilașcu. Maia Sandu zice că a fost un „simbol al moldovenilor“, deși el a luptat pentru România Mare
Publicat acum 2 minute
Importuri frauduloase de băuturi carbogazoase: Vama Română a descoperit datorii de 4,1 milioane lei
Publicat acum 15 minute
Zelenski, presat să-și demită principalul consilier în urma scandalului de corupție uriaș din Ucraina
Publicat acum 29 minute
Peste 2.800 de elevi români din Ucraina vor primi burse printr-un program al DRP
Publicat acum 30 minute
Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, interzisă în Ungaria
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat acum 23 ore si 9 minute
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close