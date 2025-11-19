Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978. După cum observăm, este un nativ Pești. Și ca orice persoană cu Soarele în acest semn, avem de-a face cu următoarele caracteristici: compasiune, credință interioară puternică, abilitatea de a se adapta în orice vremuri, sensibilitate. Însă, orice aspect din astrologie poate fi atât o resursă, cât și vulnerabilitate. Ei bine, nativii Pești sunt atrași de situațiile haotice, încurcate și sunt mai influențabili.

CITEȘTE ȘI - Astrogramă: Ce dezvăluie astrele despre Anca Alexandrescu: Minte de Scorpion, suflet de Balanță

Poziția Lunii dintr-o astrogramă natală ne arată lumea interioară a nativului, modul în care simte sau reacțiile principale. În acest caz, Luna se afla în Gemeni. Să facem un mic exercițiu! Luna=emoție, iar Gemenii=rațiune. Cu alte cuvinte, Ciprian Ciucu, vrea să își explice orice emoție, să o disece, să o înțeleagă. Nu neapărat să o simtă! Este foarte curios, comunicativ, dornic de a-i ajuta pe ceilalți să înțeleagă noțiuni mai abstracte.

Emisiunea va fi transmisă marți, 19 noiembrie, de la ora 17.00, pe DCNews, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.