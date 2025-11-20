€ 5.0889
Data actualizării: 17:15 20 Noi 2025 | Data publicării: 15:29 20 Noi 2025

EXCLUSIV Astrogramă Daniel Băluță: Ce spun astrele despre candidatura la Primăria Capitalei - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Baluta Foto: Agerpres/ Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, a analizat în exclusivitate pentru cititorii noștri astrograma candidatului Daniel Băluță.

Daniel Băluță s-a născut pe 14 ianuarie 1977, în București. Observăm că este un nativ Capricorn. Adică o persoană cu obiective pe termen lung, dornică să construiască, foarte responsabilă, cu multă răbdare. Dar și una care se ia deseori prea în serios.

Poziția Lunii în astrograma natală ne indică modul în care nativul simte sau procesează emoțiile, lumea lui interioară și reacțiile care îl conduc. În acest caz, Luna se afla în semnul Scorpionului. Luna înseamnă emoție pură, iar Scorpionul este arhetipul extremelor, intensității, secretelor și al controlului. Cu alte cuvinte, nativul are o lume interioară la care nu are nimeni acces. Se teme permanent de trădare și învață de mic să își creeze propriile mecanisme de supraviețuire în momentele de criză. Dar, cum Luna se afla într-o conjuncție cu Uranus și Juno, Daniel Băluță beneficiază de o intuiție extraordinară. Care îi poate fi atât o resursă, cât și o vulnerabilitate. 

Emisiunea va fi transmisă joi, 20 noiembrie, de la ora 17.30, pe DCNews, atât pe Facebook, cât şi pe YouTube.

