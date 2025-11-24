€ 5.0871
Horoscop 25 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:42 24 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 25 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-astrolog-dcnews-astrosens Astrolog Daniela Simulescu/Aspectele zilei ne vor face mai detașați din punct de vedere emoțional
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, ne va oferi horoscopul zilei de marți, 25 noiembrie 2025.

Marți, Luna va trece din Capricorn în semnul Vărsătorului, unde se va întâlni și cu Pluto. Nu ne va fi simplu să ne păstrăm independența intactă. Adică, vom depune eforturi serioase pentru a nu le permite altora să ne sâcâie sau să ne controleze. 

Vă reamintim că Mercur se pregătește să își încheie retrogradarea. Se va întâmpla sâmbătă, însă până atunci vor apărea în calea noastră situații mai ciudate, vom descoperi secrete și ne vom da seama de puterea pe care o avem în timpul crizelor. 

CITEȘTE ȘI Horoscop săptămânal 24-30 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Dar, avem și o veste bună! Venus va face un trigon cu Jupiter, un aspect nemaipomenit pentru romantism și poftă de viață!

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

horoscop 24 noiembrie
daniela simulescu
previziuni zodii
