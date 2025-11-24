Marți, Luna va trece din Capricorn în semnul Vărsătorului, unde se va întâlni și cu Pluto. Nu ne va fi simplu să ne păstrăm independența intactă. Adică, vom depune eforturi serioase pentru a nu le permite altora să ne sâcâie sau să ne controleze.

Vă reamintim că Mercur se pregătește să își încheie retrogradarea. Se va întâmpla sâmbătă, însă până atunci vor apărea în calea noastră situații mai ciudate, vom descoperi secrete și ne vom da seama de puterea pe care o avem în timpul crizelor.

Dar, avem și o veste bună! Venus va face un trigon cu Jupiter, un aspect nemaipomenit pentru romantism și poftă de viață!

