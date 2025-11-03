Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Luni, 3 noiembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, membră a Academiei Române, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.
Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:
- Învățământul de azi din perspectivă psihologică. Mentalități și atitudini în fața schimbării
- Noile generații – Generația Y, Generația Z, Generația Alpha, Generația Beta. Identități, teme, probleme, orientări
- Generații vulnerabile. Bullying, violență, anturaje, mimetism, droguri, promiscuitate, depresie. Ce e de făcut
- Cine și cum îi sprijină pe copii și adolescenți? Situația consilierii școlare
- Rolul școlii. Dezvoltarea gândirii critice, nevoia de repere și modele
- Părinți, profesori, elevi. Colaborarea generațiilor
- Dependența de tehnologie. De la fascinație la „demență digitală”
- Promovarea lecturii, culturii și pasiunii pentru cunoaștere în rândul copiilor și tinerilor
- Universitatea și studenții de azi. Colaborarea profesorilor cu studenții. Întâlnirea mentalităților
- Pregătirea psiho-pedagogică în universități. Formarea viitorilor profesori
- Soluții pentru creșterea calității și eficienței educației
- Implicarea Academiei Române în problemele învățământului
- Educația și Tehnologia Digitală. Provocarea AI
Emisiunea va fi transmisă luni, 3 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.
