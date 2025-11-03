€ 5.0861
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:44 03 Noi 2025

EXCLUSIV Adevăruri incomode despre școala românească. Prof. univ. dr. Mihaela Rus, la DC Edu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

scoala copii Foto: Pixabay
 

Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 3 noiembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, membră a Academiei Române, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

  • Învățământul de azi din perspectivă psihologică. Mentalități și atitudini în fața schimbării
  • Noile generații – Generația Y, Generația Z, Generația Alpha, Generația Beta. Identități, teme, probleme, orientări
  • Generații vulnerabile. Bullying, violență, anturaje, mimetism, droguri, promiscuitate, depresie. Ce e de făcut
  • Cine și cum îi sprijină pe copii și adolescenți? Situația consilierii școlare
  • Rolul școlii. Dezvoltarea gândirii critice, nevoia de repere și modele
  • Părinți, profesori, elevi.  Colaborarea generațiilor
  • Dependența de tehnologie. De la fascinație la „demență digitală”
  • Promovarea lecturii, culturii și pasiunii pentru cunoaștere în rândul copiilor și tinerilor
  • Universitatea și studenții de azi. Colaborarea profesorilor cu studenții. Întâlnirea mentalităților
  • Pregătirea psiho-pedagogică în universități. Formarea viitorilor profesori
  • Soluții pentru creșterea calității și eficienței educației
  • Implicarea Academiei Române în problemele învățământului
  • Educația și Tehnologia Digitală. Provocarea AI

Emisiunea va fi transmisă luni, 3 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DC EDU
sorin ivan
educatie
educatie copii
