Luni, 3 noiembrie 2025, începând cu ora 20:00, prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, membră a Academiei Române, este invitata lui Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Principalele teme de dezbatere din cadrul ediției din această săptămână vor fi:

Învățământul de azi din perspectivă psihologică. Mentalități și atitudini în fața schimbării

Noile generații – Generația Y, Generația Z, Generația Alpha, Generația Beta. Identități, teme, probleme, orientări

Generații vulnerabile. Bullying, violență, anturaje, mimetism, droguri, promiscuitate, depresie. Ce e de făcut

Cine și cum îi sprijină pe copii și adolescenți? Situația consilierii școlare

Rolul școlii. Dezvoltarea gândirii critice, nevoia de repere și modele

Părinți, profesori, elevi. Colaborarea generațiilor

Dependența de tehnologie. De la fascinație la „demență digitală”

Promovarea lecturii, culturii și pasiunii pentru cunoaștere în rândul copiilor și tinerilor

Universitatea și studenții de azi. Colaborarea profesorilor cu studenții. Întâlnirea mentalităților

Pregătirea psiho-pedagogică în universități. Formarea viitorilor profesori

Soluții pentru creșterea calității și eficienței educației

Implicarea Academiei Române în problemele învățământului

Educația și Tehnologia Digitală. Provocarea AI

Emisiunea va fi transmisă luni, 3 noiembrie, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici, atât pe Facebook, cât şi pe Youtube.

Rămâneţi alături de noi!