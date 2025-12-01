Horoscop 2 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Marți, Venus din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Relațiile noastre pot deveni mai puternice, sentimentele mai intense. Acest aspect îmbină armonios iubirea, frumusețea cu profunzimea. Iar Luna va trece din Berbec în Taur, un alt motiv pentru a ne ocupa de siguranța din planul emoțional. Vă reamintim că Mercur nu mai este retrograd și că se apropie de un trigon cu Jupiter. Deci vom găsi soluții pentru problemele mai vechi.

