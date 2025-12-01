€ 5.0906
Horoscop 2 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Data publicării: 20:32 01 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 2 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

daniela-simulescu-astrolog-dcnews-astrosens Astrolog Daniela Simulescu/Cu Luna în Taur, nevoia de confort va fi pe primul loc
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News, vine cu horoscopul zilei de marți, 2 decembrie 2025.

Marți, Venus din Săgetător face un sextil cu Pluto din Vărsător. Relațiile noastre pot deveni mai puternice, sentimentele mai intense. Acest aspect îmbină armonios iubirea, frumusețea cu profunzimea. Iar Luna va trece din Berbec în Taur, un alt motiv pentru a ne ocupa de siguranța din planul emoțional. Vă reamintim că Mercur nu mai este retrograd și că se apropie de un trigon cu Jupiter. Deci vom găsi soluții pentru problemele mai vechi. 

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

