DCNews Stiri Interviuri DCNews Amalia Nicoleta Didiu ne spune secretul pielii fericite, duminică, la Mi-Th Influencer
Data actualizării: 21:21 22 Noi 2025 | Data publicării: 20:51 22 Noi 2025

EXCLUSIV Amalia Nicoleta Didiu ne spune secretul pielii fericite, duminică, la Mi-Th Influencer
Autor: Ioana Dinu

AMALIA NICOLETA DIDIU Amalia Nicoleta Didiu ne spune secretul pielii fericite, duminică, la Mi-Th Influencer
 

Amalia Nicoleta Didiu, autor, trainer, speaker, cosmetician și technician nutriționist, vine la Mi-Th Influencer.

Amalia Nicoleta Didiu ne va spune secretul pielii fericite. Ne va vorbi despre obiceiurile esențiale care influențează sănătatea pielii.

Amalia Nicoleta Didiu este autoarea mai multor lucrări de specialitate în domeniul cosmeticii și machiajului profesional. Printre titlurile sale se numără „Cosmetica și Machiajul profesionist” și „Secretul pielii fericite”.

Fiecare ten spune o poveste. Descoperă ce îți spune pielea despre sănătatea ta chiar la DC News, în cadrul emisiunii Mi-Th Influencer cu Mirela Vescan, duminică, de la ora 11.00.

amalia nicoleta didiu
piele
frumusete
machiaj
Comentarii

