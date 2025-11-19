€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Interviuri DCNews Război în Ucraina. Stă România pe un butoi cu pulbere geopolitic? Ștefan Popescu, interviu
Data publicării: 21:08 19 Noi 2025

EXCLUSIV Război în Ucraina. Stă România pe un butoi cu pulbere geopolitic? Ștefan Popescu, interviu
Autor: Anca Murgoci

stefan popescu la dcnews Ștefan Popescu
 

Stă România pe un butoi cu pulbere geopolitic?

Joi, de la ora 12:00, în direct la DCNews, Răzvan Dumitrescu discută cu unul dintre cei mai respectați experți în geopolitică: Profesorul Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane.

Într-un moment extrem de delicat pentru regiune, analiza atinge punctele fierbinți ale prezentului:

Relațiile României cu SUA și Uniunea Europeană, unde sunt fisurile și ce riscuri reale există?


Războiul din Ucraina, evoluții care ar trebui să ne îngrijoreze cu adevărat.


Vulnerabilitățile noastre strategice și comportamentul autorităților române într-un context geopolitic tensionat.


Suntem pregătiți pentru ce ar putea urma? Sau nici măcar nu înțelegem ce ni se întâmplă?


O ediție de neratat a emisiunii De ce se întâmplă cu Răzvan Dumitrescu: Joi, ora 12:00, în direct, la DC News și DC News TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi ucraina
romania
stefan popescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
Publicat acum 12 minute
Revânzarea biletelor la evenimente în scopul obţinerii de profit va fi interzisă în Marea Britanie
Publicat acum 13 minute
Cine va fi cel mai bun fotbalist în 2025? PSG și Barcelona domină lista scurtă
Publicat acum 17 minute
Astrogramă: Ciprian Ciucu, analizat astrologic: „Pești, Lună în Gemeni și Mercur în Berbec”. Ce înseamnă acest lucru
Publicat acum 39 minute
Criză la Podu Oltului: Podul peste Olt riscă să se prăbușească. Oamenii cer soluții urgente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close