Joi, de la ora 12:00, în direct la DCNews, Răzvan Dumitrescu discută cu unul dintre cei mai respectați experți în geopolitică: Profesorul Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane.

Într-un moment extrem de delicat pentru regiune, analiza atinge punctele fierbinți ale prezentului:

Relațiile României cu SUA și Uniunea Europeană, unde sunt fisurile și ce riscuri reale există?



Războiul din Ucraina, evoluții care ar trebui să ne îngrijoreze cu adevărat.



Vulnerabilitățile noastre strategice și comportamentul autorităților române într-un context geopolitic tensionat.



Suntem pregătiți pentru ce ar putea urma? Sau nici măcar nu înțelegem ce ni se întâmplă?



O ediție de neratat a emisiunii De ce se întâmplă cu Răzvan Dumitrescu: Joi, ora 12:00, în direct, la DC News și DC News TV.