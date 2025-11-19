Nou plan de pace pentru războiul din Ucraina, elaborat de SUA și Rusia. Reacția UE și a cancelarului Friedrich Merz

Site-ul de știri Axios a relatat că administrația președintelui american Donald Trump a început să informeze oficialii UE cu privire la planul de pace pentru Ucraina, plan în care aceștia nu au fost implicați. Americanii se așteaptă la revizuiri pe baza feedback-ului acestora, potrivit Euractiv.

Un oficial al UE nu a putut confirma dacă UE a participat la discuțiile privind planul promovat de trimisul special al lui Trump pentru misiuni de pace, Steve Witkoff.

„UE s-a coordonat continuu cu americanii pentru a stabili o pace justă și durabilă în Ucraina”, a declarat oficialul pentru Euractiv.

Potrivit oficialilor americani și ruși, Witkoff a elaborat propunerea în strânsă coordonare cu omologul său rus, Kirill Dmitriev, relatează Axios. Planul emergent – ​​28 de puncte grupate în jurul viitorului Ucrainei, securității europene și relației mai ample dintre SUA și Rusia – își propune să producă un cadru scris înainte de o următoare întâlnire între Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Planurile se bazează, se pare, pe planul de pace pe care Trump l-a mediat recent pentru pacea în Gaza. Planul respectiv a fost aprobat de Consiliul de Securitate al ONU.

Oficialii ucraineni confirmă că sunt conștienți că Washingtonul pregătește o nouă propunere. Witkoff s-a întâlnit cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, la începutul acestei săptămâni și era așteptat să se întâlnească cu președintele ucrainean în Turcia, dar întâlnirea respectivă a fost amânată.

Friedrich Merz confirmă contacte cu SUA privind un posibil plan de pace pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat miercuri contactele cu administraţia preşedintelui Donald Trump în cadrul eforturilor vizând un plan care să conducă la o încetare a focului în războiul dus de Rusia în Ucraina, dar s-a arătat pesimist cu privire la posibilitatea unui rezultat pozitiv într-un orizont scurt de timp, potrivit EFE și Agerpres.

Într-o conferinţă de presă după întâlnirea cu prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, Merz a afirmat că Germania menţine un contact strâns zilnic cu guvernul american, inclusiv cu consilierii responsabili de politica externă şi colaboratorii apropiaţi, pentru a analiza "dacă se poate ajunge la un plan adecvat".

Friedrich Merz a subliniat că, în acest moment, "nu se poate prezice dacă aceasta va conduce la un rezultat pe termen scurt", sugerând astfel că este puţin probabil să existe în curând un plan de pace.

Poziția lui Merz privind încetarea războiului din Ucraina

Cancelarul german a răspuns astfel la o întrebare privind presupusul plan în 28 de puncte pe care, potrivit publicaţiei americane Axios, SUA l-ar negocia în secret cu Rusia pentru a pune capăt războiului, în care s-ar aborda şi garanţiile de securitate şi viitorul relaţiilor SUA atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina.

În opinia sa, cea mai bună modalitate de a obliga Rusia să se aşeze la masa negocierilor şi să pună capăt acestui "război teribil" este aprobarea la următorul summit al Uniunii Europene din decembrie a unui împrumut pentru Ucraina, care să fie finanţat din activele ruseşti îngheţate prin sancţiuni.

Merz a calificat din nou atacurile ruseşti împotriva Ucrainei drept "un adevărat război terorist".

"Ceea ce se întâmplă în Ucraina, inclusiv în ultimele zile şi nopţi, este o intensificare masivă a atacurilor ruseşti asupra infrastructurii (civile), extinzându-se chiar şi în vestul ţării", unde bombardamentele sunt de obicei mai puţin frecvente, a afirmat el.

"Aceasta arată că Rusia duce un adevărat război terorist, urmărind să distrugă în mod masiv infrastructura civilă, în special infrastructura energetică din Ucraina", mai ales acum, înainte de venirea iernii, a declarat şeful guvernului german.

"Asta nu are absolut nimic de-a face cu obiective militare. Este un război de teroare pură împotriva populaţiei civile din Ucraina", a subliniat el.

Germania lucrează cu partenerii europeni pentru "epuizarea tuturor posibilităţilor"

De aceea, Germania doreşte să facă tot posibilul pentru a consolida apărarea antiaeriană a Ucrainei şi lucrează în formatul "E3" (Germania, Regatul Unit şi Franţa) şi în cadrul Grupului celor cinci (Germania, Regatul Unit, Franţa, Polonia şi Italia) pentru "epuizarea tuturor posibilităţilor".

Merz a reiterat că ajutorul suplimentar de 3 miliarde de euro pentru Ucraina de anul viitor este legat de lupta decisivă a preşedintelui Volodimir Zelenski împotriva corupţiei, după ultimul scandal în sectorul energetic care zguduie în prezent ţara invadată.