Trezirea în fața dominației tehnologice americane și chineze: Franța și Germania fac front comun după ce Cloudflare a căzut

Germania a susținut o inițiativă a Franței de a face Europa mai dependentă de propriile companii de tehnologie, în timp ce cele două puteri ale blocului comunitar se unesc pentru un efort semnificativ de a dezlipi Uniunea Europeană de giganții americani, notează Politico.

Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut marți că Franța ar putea avea dreptate în eforturile sale de ani de zile de a reduce dependența de companiile americane, la doar câteva ore după ce o pană de curent a unei companii americane de cloud computing a arătat potențialele vulnerabilități.

„Vrem să vorbim cu o singură voce europeană și lucrăm împreună pentru un singur obiectiv: acesta este suveranitatea digitală europeană”, a declarat Merz în fața unui public la un summit comun de la Berlin, la câteva zile după ce a recunoscut că se apropie de ceea ce considera anterior „mai degrabă un concept francez”.

Recentele întreruperi ale principalilor furnizori de cloud din SUA, precum și penuriile masive din industria cipurilor „ne-au arătat că suntem dependenți de tehnologiile digitale din China și SUA” și „aceste dependențe sunt folosite pentru politică de putere”, a spus Merz.

Macron, pe aceeași poziție cu Friedrich Merz

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a declarat: „Europa nu vrea să fie clientul marilor antreprenori sau al marilor soluții, nici din SUA, nici din China”.

În timp ce cei doi lideri au avertizat deschis cu privire la „costurile” dependenței digitale, cuvintele lor au ilustrat o convergență remarcabilă într-un domeniu care a cunoscut mult timp abordări semnificativ divergente. La Paris, suveranitatea a însemnat prioritizarea cu forță a campionilor locali și ruperea dependenței de SUA, în timp ce Berlinul s-a concentrat pe stimularea inovației fără a rupe legăturile comerciale importante.

Întrucât dominația pură a giganților tehnologici americani ridică întrebări reale despre modul în care Europa poate obține suveranitatea într-un mod semnificativ, cele două țări au folosit evenimentul de la Berlin pentru a sublinia o serie de inițiative despre care susțin că vor schimba lucrurile.

Aceasta a inclus promisiuni de a continua alocarea de soluții europene pentru contractele publice de tehnologie, protejarea completă a datelor europene de spionajul străin - și chiar confruntarea cu dominația abuzivă a principalilor furnizori de cloud din SUA.

Franța și Germania susțin demersul UE împotriva giganților Amazon Web Services și Microsoft

Probabil cea mai explozivă mișcare a zilei: Franța și Germania au susținut apelul venit de la Bruxelles de a include cei mai mari jucători din domeniul cloud computing, Amazon Web Services și Microsoft, în sfera reglementării antitrust de referință. UE a anunțat, de asemenea, investigații paralele asupra celor două servicii, care ar putea constitui un impact direct asupra gigantilor americani.

Într-o zi în care una dintre numeroasele întreruperi recente ale cloud-ului - de data aceasta de la compania americană Cloudflare - a dus la întreruperea serviciilor de cloud computing la site-uri omniprezente, inclusiv ChatGPT și X, momentul a fost cel potrivit.

Pe lângă faptul că au presat Bruxelles-ul cu privire la dominația SUA în cloud, Macron și Merz și-au exprimat, de asemenea, speranțe puternice că un efort care va avea loc miercuri pentru a reduce birocrația din regulamentul digital al UE - inclusiv o întârziere preconizată a Legii privind inteligența artificială - va ajuta Europa să rămână competitivă.

„Dacă îi lăsăm pe americani și chinezi să aibă toți campionii, un lucru este sigur: poate că vom avea cea mai bună reglementare din lume, dar nu vom reglementa nimic”, a spus Macron.

Summitul a fost însoțit de o serie de legături de afaceri - inclusiv un parteneriat semnificativ între vedeta franceză a inteligenței artificiale Mistral și compania germană de software SAP pentru a construi „prima stivă de inteligență artificială complet suverană din Europa”.

Atât guvernul francez, cât și cel german au promis, de asemenea, că vor utiliza soluțiile produse de parteneriat, în locul celor de la giganții tehnologici americani.

Un nou grup de lucru pentru definirea suveranității digitale

În ciuda dovezilor puternice de unitate din partea lui Macron și Merz, puterile blocului au recunoscut că mai trebuie să rezolve unele detalii.

Cele două țări au anunțat un nou „grup de lucru” pentru a defini ce înseamnă suveranitatea digitală în domenii precum contractele de achiziții publice, în contextul în care Comisia Europeană începe să elaboreze o actualizare legislativă ce ar putea duce la o îndepărtare de tehnologia deținută de străini.

„Avem nevoie de un set uniform de criterii în UE care să definească ce înseamnă cu adevărat suveranitatea”, a declarat secretarul de stat austriac pentru domeniul digital, Alexander Pröll, într-un interviu, reiterând cererile repetate ale țărilor UE reunite la Bruxelles.

Austria a condus cu succes un efort pentru ca țările membre să se unească în spatele unei declarații secundare care solicită consolidarea suveranității digitale a Europei „într-o manieră deschisă” - o formulare care a fost folosită în mod tradițional pentru a arăta că orice mișcare către independență nu va izola SUA.

Ministrul francez pentru domeniul digital, Anne Le Hénanff, a recunoscut, de asemenea, unele divergențe persistente cu omologul său de la Berlin, ministrul pentru domeniul digital, Karsten Wildberger, pe care grupul de lucru le va aborda - în special în ceea ce privește problema achizițiilor publice - pe care le-a identificat ca fiind ceva ce Wildberger nu „îmbrățișează deschis, cel puțin nu în aceeași măsură”.

Ulterior, ea le-a spus reporterilor că a atribuit această precauție faptului că nu are „aceeași relație” cu partenerii internaționali.

Germania este dornică să urmărească independența tehnologică, care să susțină în continuare un spirit de „prietenie” cu SUA, a spus Wildberger într-un interviu.

Totuși, pentru mulți dintre participanții la summit - care au văzut chiar și faptul că acesta a avut loc ca un semnal pozitiv în sine - lucrările zilei au oferit o imagine promițătoare asupra viitorului digital al Europei.

„Acesta este un moment decisiv pentru Europa, când decidem să fim jucători, nu doar să urmărim jocul”, a declarat Gonçalo Matias, ministrul portughez pentru reforma statului.

Este important să „vorbim în aceeași limbă”, a declarat ministrul digital al Danemarcei, Caroline Stage Olsen, avertizând în același timp că schimbarea nu ar trebui să dureze prea mult.