€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Stiri Ce este Cloudflare? Serviciul invizibil aflat în spatele problemelor masive de internet de astăzi
Data actualizării: 20:29 18 Noi 2025 | Data publicării: 19:32 18 Noi 2025

Ce este Cloudflare? Serviciul invizibil aflat în spatele problemelor masive de internet de astăzi
Autor: Dana Mihai

ChatGPT Image 18 nov. 2025, 19_31_53 Fotografie realizata cu AI
 

Cloudflare, compania care susține în mod invizibil o mare parte din infrastructura internetului, a devenit mult mai cunoscută marți dimineață.

Este unul dintre numeroșii mari furnizori de infrastructură web care permit site-urilor să își afișeze paginile către utilizatori. Aceste companii funcționează în general în fundal, până când ceva nu mai merge.

Cele mai mari site-uri din lume, afectate de o eroare Cloudflare

Asta s-a întâmplat marți dimineață, când multe dintre cele mai mari site-uri din lume au încetat să se mai încarce normal. Vizitatorii care încercau să acceseze X (fostul Twitter) și alte site-uri au văzut în schimb un mesaj de la Cloudflare. Acesta informa că a avut loc o eroare, că sistemele companiei nu funcționează corect și că utilizatorii ar trebui să „încerce din nou peste câteva minute”.

Cloudflare se descrie ca fiind „una dintre cele mai mari rețele din lume”, cu „milioane de proprietăți online”. „Astăzi, companiile, organizațiile non-profit, bloggerii și oricine are o prezență pe internet se bucură de site-uri și aplicații mai rapide și mai sigure datorită Cloudflare”, se arată pe site-ul său.

Citește și: Cloudflare a căzut: X și ChatGPT, inaccesibile pentru utilizatori din întreaga lume

Compania oferă o gamă largă de servicii, însă cel mai cunoscut și important produs al său este un set de tehnologii care asigură funcționarea continuă a site-urilor atunci când acestea primesc volume mari de trafic, fie că este vorba despre un număr neobișnuit de mare de vizitatori, fie despre un atac menit să le dea jos.

În forma cea mai simplă a internetului, un computer solicită un site, iar serverul îi furnizează datele necesare pentru încărcare. Însă într-o astfel de schemă, serverul poate fi depășit de prea multe cereri, ceea ce îl poate face să funcționeze greu sau chiar să se blocheze complet.

Cloudflare și companiile similare se situează între utilizatori și site-urile respective. Aceste servicii de infrastructură pot folosi centrele lor de date mult mai rezistente pentru a furniza informațiile rapid și fiabil.

Când Cloudflare cade, cade jumătate de internet

Totuși, acest lucru înseamnă că problemele la companii precum Cloudflare pot face ca multe site-uri să se prăbușească rapid. Iar pentru că instrumentele lor sunt folosite de o varietate uriașă de site-uri, problemele pot afecta simultan pagini care aparent nu au nicio legătură între ele.

Citește și: O parte din Internet efectiv s-a oprit: Cloudflare-ul a picat la nivel mondial, afectând și grupul DCNews

Acest lucru s-a întâmplat și luna trecută, când un alt furnizor de infrastructură web - Amazon Web Services (AWS) - a avut o întrerupere similară. Aceste companii funcționează, de obicei, fără a fi observate, deoarece doar permit site-urilor să fie accesate. Însă devin vizibile imediat ce încetează să mai funcționeze, potrivit Independent.co.uk.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cloudflare
ce este Cloudflare
Cloudflare internet
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan, mesaj de doliu: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR
Publicat acum 15 minute
ChatGPT elimină unul dintre cele mai controversate elemente ale sale
Publicat acum 22 minute
Trump, către o jurnalistă: Liniște, liniște, purcelușo! / video viral
Publicat acum 30 minute
Horoscop 19 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 30 minute
TAVI, procedura modernă care înlocuiește operația pe cord deschis. Prof. dr. Horațiu Moldovan: Este foarte ușor suportată de pacienți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 57 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close