Ce este Cloudflare? Serviciul invizibil aflat în spatele problemelor masive de internet de astăzi

Este unul dintre numeroșii mari furnizori de infrastructură web care permit site-urilor să își afișeze paginile către utilizatori. Aceste companii funcționează în general în fundal, până când ceva nu mai merge.

Cele mai mari site-uri din lume, afectate de o eroare Cloudflare

Asta s-a întâmplat marți dimineață, când multe dintre cele mai mari site-uri din lume au încetat să se mai încarce normal. Vizitatorii care încercau să acceseze X (fostul Twitter) și alte site-uri au văzut în schimb un mesaj de la Cloudflare. Acesta informa că a avut loc o eroare, că sistemele companiei nu funcționează corect și că utilizatorii ar trebui să „încerce din nou peste câteva minute”.

Cloudflare se descrie ca fiind „una dintre cele mai mari rețele din lume”, cu „milioane de proprietăți online”. „Astăzi, companiile, organizațiile non-profit, bloggerii și oricine are o prezență pe internet se bucură de site-uri și aplicații mai rapide și mai sigure datorită Cloudflare”, se arată pe site-ul său.

Citește și: Cloudflare a căzut: X și ChatGPT, inaccesibile pentru utilizatori din întreaga lume

Compania oferă o gamă largă de servicii, însă cel mai cunoscut și important produs al său este un set de tehnologii care asigură funcționarea continuă a site-urilor atunci când acestea primesc volume mari de trafic, fie că este vorba despre un număr neobișnuit de mare de vizitatori, fie despre un atac menit să le dea jos.

În forma cea mai simplă a internetului, un computer solicită un site, iar serverul îi furnizează datele necesare pentru încărcare. Însă într-o astfel de schemă, serverul poate fi depășit de prea multe cereri, ceea ce îl poate face să funcționeze greu sau chiar să se blocheze complet.

Cloudflare și companiile similare se situează între utilizatori și site-urile respective. Aceste servicii de infrastructură pot folosi centrele lor de date mult mai rezistente pentru a furniza informațiile rapid și fiabil.

Când Cloudflare cade, cade jumătate de internet

Totuși, acest lucru înseamnă că problemele la companii precum Cloudflare pot face ca multe site-uri să se prăbușească rapid. Iar pentru că instrumentele lor sunt folosite de o varietate uriașă de site-uri, problemele pot afecta simultan pagini care aparent nu au nicio legătură între ele.

Citește și: O parte din Internet efectiv s-a oprit: Cloudflare-ul a picat la nivel mondial, afectând și grupul DCNews

Acest lucru s-a întâmplat și luna trecută, când un alt furnizor de infrastructură web - Amazon Web Services (AWS) - a avut o întrerupere similară. Aceste companii funcționează, de obicei, fără a fi observate, deoarece doar permit site-urilor să fie accesate. Însă devin vizibile imediat ce încetează să mai funcționeze, potrivit Independent.co.uk.