Data actualizării: 18:47 18 Noi 2025 | Data publicării: 16:58 18 Noi 2025

Cloudflare a căzut: X și ChatGPT, inaccesibile pentru utilizatori din întreaga lume
Autor: Alexandra Curtache

Cloudflare a picat Foto: Captură ecran
 

O serie de site-uri de mare vizibilitate, inclusiv rețele sociale și platforme de inteligență artificială, au încetat să funcționeze marți, după o problemă majoră la nivelul infrastructurii Cloudflare.

Compania, responsabilă de securizarea traficului online pentru 20% din site-urile de pe internet, investighează cauzele incidentului.

Mii de raportări, trafic neobișnuit

Marți, în jurul orei 11:30 GMT, utilizatorii au început să raporteze dificultăți în accesarea unor platforme precum X (fost Twitter) și ChatGPT, pe site-ul Downdetector. Situația a fost confirmată de Cloudflare, care a observat „o creștere neobișnuită a traficului” începând cu ora 11:20 UTC.

„Nu cunoaștem încă cauza creșterii traficului, însă toți angajații sunt mobilizați pentru a restabili funcționarea normală a rețelei”, a transmis compania într-un comunicat conform BBC.

Servicii afectate global

Pentru unii utilizatori, X a afișat un mesaj prin care indica o eroare ce provine de la Cloudflare. ChatGPT, la rândul său, a blocat accesul unor utilizatori, solicitând „deblocarea challenges cloudflare.com pentru a continua”.

Inclusiv Downdetector, platforma folosită pentru monitorizarea întreruperilor, a fost afectată, afișând mesaje de eroare.

Cloudflare, element critic în infrastructura online

Cloudflare este un jucător major în domeniul securității internetului, asigurând protecția a aproximativ o cincime din toate site-urile web. Compania filtrează traficul pentru a bloca roboții și atacurile cibernetice, dar, potrivit experților, devine astfel și un potențial „punct de eșec” pentru internet.

„Este o perturbare catastrofală”, a declarat Alp Toker, director al NetBlocks. „Faptul că atât de multe site-uri se ascund în spatele infrastructurii Cloudflare arată dependența masivă de acest serviciu.”

Un trend îngrijorător

Incidentul vine la scurt timp după ce Amazon Web Services și Microsoft Azure au fost afectate de întreruperi similare. Jake Moore, expert în securitate cibernetică la ESET, a subliniat lipsa alternativelor: „Companiile se bazează pe aceste servicii centralizate pentru găzduire și protecție. În lipsa altor opțiuni viabile, dependența crește, iar vulnerabilitatea odată cu ea.”

În prezent, Cloudflare anunță că serviciile „se redresează parțial”, dar avertizează că unele erori pot persista până la remedierea completă.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la fragilitatea infrastructurii digitale globale și la necesitatea diversificării serviciilor de protecție și găzduire. Până la restabilirea totală a serviciilor, utilizatorii sunt sfătuiți să aibă răbdare și să reîncerce accesul periodic.

cloudflare
chatgpt
x close