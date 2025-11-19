Darryl Nirenberg, viitorul ambasador al SUA la București, audiat în Congres. Ce a spus despre România / video

Darryl Nirenberg, persoana nominalizată pentru funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, a fost audiat în Congresul SUA.

„Este o onoare incredibilă să mă aflu în fața acestei comisii și în fața personalului pe care l-am servit în calitate de consilier. A fost o experiență pentru care voi fi recunoscător întreaga mea viață. Astăzi, alături de mine se află soția mea, fiul și fiica mea, cărora le sunt recunoscător.

Este foarte semnificativ pentru mine să fiu nominalizat pentru funcția de ambasador în România. Bunicii mei au venit în SUA din Europa de Est și am văzut istoria desfășurându-se sub ochii mei, atunci când Zidul Berlinului a căzut și poporul român și-a câștigat libertatea în fața comunismului. Dacă voi fi confirmat, va fi ca și cum am închide un cerc.

România este un stat NATO, plasat strategic la Marea Neagră și are graniță cu Ucraina. Reprezintă o oportunitate grozavă pentru companiile americane și are potențialul de a fi un jucător-cheie în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă.

Dacă voi fi confirmat, voi avansa politica America First a președintelui Trump și voi lupta ca SUA să devină mai puternice, mai prospere și mai sigure. Mă voi asigura ca cetățenii americani să fie în siguranță în România, voi lucra pentru a consolida parteneriatele noastre militare și mă voi concentra pe consolidarea legăturilor comerciale și de investiții. Voi promova exporturile americane, voi susține companiile americane și voi încuraja investiții care creează locuri de muncă în SUA.

Această nominalizare este onoarea vieții mele și le sunt recunoscător președintelui Donald Trump și secretarului de stat, Marco Rubio“, a spus Darryl Nirenberg.

Audierea lui Darryl Nirenberg poate fi urmărită AICI.

Cine este Darryl Nirenberg? Descrierea de pe site-ul firmei de avocatură unde a profesat

„Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, a agențiilor federale și a Casei Albe, specializându-se în gestionarea unor probleme complexe și adesea controversate. Este o autoritate în procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină eficient cunoștințele substanțiale, expertiza procedurală și legăturile puternice cu factorii de decizie politică pentru a oferi rezultate tangibile clienților.

Darryl a avut succes în numele clienților în influențarea diverselor chestiuni legislative de mare anvergură. (...)

Înainte de a intra în domeniul privat, Darryl a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senat, inclusiv ca și consilier juridic al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului.

Darryl și-a câștigat o reputație pentru implicarea sa în campanii electorale și pentru promovarea colaborării bipartizane pentru a obține rezultate. Candidatura sa recentă pentru Consiliul Local Alexandria îi oferă perspective unice asupra experiențelor de campanie ale oficialilor aleși, sporindu-i activitatea de susținere în numele clienților.

Darryl este, de asemenea, membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic al Positive Coaching Alliance, o organizație non-profit dedicată promovării experiențelor pozitive pentru tinerii sportivi și extinderii accesului la sporturi pentru tineri în comunitățile defavorizate“, se precizează pe site-ul firmei de avocatură unde a lucrat.