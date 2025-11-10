Lecția Alexandrei Melek, o adolescentă care refuză să fie un produs al rețelelor sociale

Emisiunea „Mi-Th Influencer” o are invitată pe Bribegeanu Alexia (Melek), o adolescentă de 16 ani din Ploiești, model în ascensiune, premiată la concursuri internaționale precum The Best Model of Europe (Barcelona) și Diamantul Dubaiului.

Deși are o imagine perfectă pentru mediul online, Melek nu se lasă prinsă în capcana validării digitale.

„Nu prea dau accept la toată lumea pe Instagram. Nu consider să accept orice persoană doar ca să am mai mulți followers”, spune ea.

Prezentatoarea, surprinsă, o întreabă: „Ai control parental, nu te lasă?”

„Nu, nu vreau eu. Prefer calitatea, nu cantitatea. Eu vreau să fiu recunoscută pentru muncă, nu pentru poze”, răspunde ferm Alexia.

Mirela Vescan completează: „Socializarea s-a mutat în online, dar tu păstrezi o distanță sănătoasă. Asta spune mult despre tine”.

Ritualul de îngrijire: „Tenul se demachiază dimineața și seara”

Una dintre cele mai valoroase părți ale interviului este lecția de skincare oferită de Vescan.

„Tenul trebuie curățat chiar și când nu te machiezi. Seara, pentru că vii din praf și poluare; dimineața, pentru că pielea elimină reziduuri. O loțiune tonică reglează pH-ul, iar o cremă ușoară protejează. Este un ritual pentru toată viața”.

Alexia o ascultă atent și recunoaște o greșeală comună printre adolescente: „Mi-am dat o vară întreagă cu spirt pe față. Credeam că scap de sebum. Mi-am ars pielea”.

Mirela Vescan îi răspunde cu calm: „Sebumul e prietenul tău, nu dușmanul. Este bariera naturală care te protejează. Frumusețea e despre echilibru, nu despre eliminare”.

Produsele coreene și educația estetică

Alexia e curioasă despre trendul cosmeticelor coreene.

„Sunt ok pentru mine?”, întreabă.

„Da”, îi răspunde Mirela Vescan.

„Coreenii au zeci de mărci, dar firma Atomy e una dintre cele mai bune. Au produse pentru fiecare vârstă, extrase natural, eficiente și accesibile”, mai spune ea.

Discuția devine o mică lecție de educație estetică transmisă generației tinere:.

„Cu cât ai grijă de ten mai devreme, cu atât te vei bucura de el mai mult. Fetele frumoase uită să se îngrijească. Văd în oglindă ce frumoase sunt și cred că n-au nevoie de nimic. Apoi, la 35+, e greu să recuperezi”, explică Mirela Vescan.

„Simplitatea e stilul meu”

Întrebată cum se machiază la școală, Melek răspunde fără ezitare:

„Natural. Cum sunt acum. Nu îmi place machiajul puternic. Fetele la liceu sunt foarte machiate, au gene, unghii lungi, dar mie îmi place simplitatea”.

„Foarte bine. Cu cât unghiile sunt mai naturale, cu atât ești mai cool. Mă bucur că nu urmezi trendul cu „gheare”. Și să știi, vine un trend nou, no mascara, adică genele naturale”.

Alexia adaugă: „Eu și prietena mea Vio suntem simple. Suntem una și aceeași. Ne place să fim noi însene”.

„Școala și modelingul sunt pe primul loc”

Pe cât de pasionată e de podiumuri, pe atât de serioasă e cu educația.

„Profesorii mă înțeleg. În viața mea, modelingul și școala sunt pe primul loc. Învaț engleză, italiană, citesc, mă pregătesc pentru viitor”, spune Alexia.

Mirela Vescan o întreabă dacă se vede la facultate: „Da, vreau jurnalism sau română. Îmi place limba română, e materia mea preferată”.

„Pe scenă trăiesc cu adevărat”

Când vine vorba de viitor, Melek nu ezită: „Prezentările de modă sunt viața mea. Prin ele trăiesc. Mă simt cel mai bine pe scenă. Vreau să apar pe coperta Vogue. Asta ar fi dovada că munca mea a dat roade”.

Întrebată ce trăsătură o reprezintă, Melek zâmbește: „Ochii. Și nasul. Dar simplitatea este cea mai frumoasă calitate. Zâmbetul e pe primul loc”.

Mirela Vescan o completează: „Frumusețea ta vine din naturalețe. Machiajul înseamnă culoare, dar tu ai deja lumina în tine”.

„Generația mea e puternică, dar grăbită”

Alexia Melek Bribegeanu e dovada că maturitatea și autenticitatea nu au vârstă. Într-o lume în care adolescenții sunt presați să fie perfecți, ea rămâne un model de echilibru și modestie.

„Simplitatea e ceea ce mă definește. Nu vreau să fiu ca toți. Vreau să fiu eu”, spune ea.

Melek privește critic lumea tinerilor din jurul ei:

„Mulți colegi se compară mereu între ei. Cine are haine mai scumpe, cine are mai mulți followers... Eu cred că ne grăbim să fim adulți. Generația mea e puternică, dar grăbită.”

Mirela Vescan completează: „Da, și din cauza social media. Totul e instant, dar nimic nu durează.”

Alexia aprobă: „Eu vreau să cresc încet. Să învăț, să greșesc, dar să nu sar etapele. Așa rămâi cu adevărat tu.”

Iar Mirela Vescan rezumă perfect: „Beauty-ul e viitorul. Dar frumusețea adevărată începe cu o inimă curată și o față demachiată”.