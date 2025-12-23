Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 23 decembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre vocația copilului în funcție de data sa de naștere. Alături de Cristina Rozorea, psiholog și numerolog, vom afla cum folosim numerologia ca instrument pentru a observa ce îi place și ce i se potrivește copilului.
În cadrul ediției de astăzi, invitata emisiunii Părinți Prezenți este Cristina Rozorea, mamă, autor de carte, consultant în numerologie, coach vocațional și psiholog. Cristina spune că și-a găsit drumul în 2016, când s-a înscris la un curs de psiho-numerologie. A urmat apoi cursuri de dezvoltare personală și și a construit brandul personal Vocea Numerelor. A publicat o carte cu același nume.
Este numerolog certificat, predă, susține prezentări și oferă consultații pe baza datei de naștere. Spune că misiunea ei este să ajute oamenii să își descopere resursele și să își clarifice scopul în viață.
Tema discuției de astăzi este una care interesează mulți părinți. Cum putem înțelege vocația copilului și cum folosim numerologia ca instrument pentru a observa ce îi place și ce i se potrivește.
Ce este numerologia?
Cum putem afla vocația copilului?
Cum interpretăm cifrele?
Aplicarea în viața copilului
Ce înseamnă cifra 1?
Ce înseamnă cifra 2?
Ce înseamnă cifra 3?
Ce înseamnă cifra 4?
Ce înseamnă cifra 5?
Ce înseamnă cifra 6?
Ce înseamnă cifra 7?
Ce înseamnă cifra 8?
Ce înseamnă cifra 9?
Ce aduce 2026 pentru copii și părinți, din perspectiva numerologiei?
Mesaj pentru părinți. Cum folosim informațiile fără să uităm cine este copilul
Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 23 decembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!
de Val Vâlcu