Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul ediției de astăzi, invitata emisiunii Părinți Prezenți este Cristina Rozorea, mamă, autor de carte, consultant în numerologie, coach vocațional și psiholog. Cristina spune că și-a găsit drumul în 2016, când s-a înscris la un curs de psiho-numerologie. A urmat apoi cursuri de dezvoltare personală și și a construit brandul personal Vocea Numerelor. A publicat o carte cu același nume.

Este numerolog certificat, predă, susține prezentări și oferă consultații pe baza datei de naștere. Spune că misiunea ei este să ajute oamenii să își descopere resursele și să își clarifice scopul în viață.

Tema discuției de astăzi este una care interesează mulți părinți. Cum putem înțelege vocația copilului și cum folosim numerologia ca instrument pentru a observa ce îi place și ce i se potrivește.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Ce este numerologia?

Cum putem afla vocația copilului?

Cum interpretăm cifrele?

Aplicarea în viața copilului

Ce înseamnă cifra 1?

Ce înseamnă cifra 2?

Ce înseamnă cifra 3?

Ce înseamnă cifra 4?

Ce înseamnă cifra 5?

Ce înseamnă cifra 6?

Ce înseamnă cifra 7?

Ce înseamnă cifra 8?

Ce înseamnă cifra 9?

Ce aduce 2026 pentru copii și părinți, din perspectiva numerologiei?

Mesaj pentru părinți. Cum folosim informațiile fără să uităm cine este copilul

