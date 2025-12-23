€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Social Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data actualizării: 15:24 23 Dec 2025 | Data publicării: 14:40 23 Dec 2025

EXCLUSIV Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți / VIDEO

Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți VIDEO
 

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 23 decembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre vocația copilului în funcție de data sa de naștere. Alături de Cristina Rozorea, psiholog și numerolog, vom afla cum folosim numerologia ca instrument pentru a observa ce îi place și ce i se potrivește copilului.

În cadrul ediției de astăzi, invitata emisiunii Părinți Prezenți este Cristina Rozorea, mamă, autor de carte, consultant în numerologie, coach vocațional și psiholog. Cristina spune că și-a găsit drumul în 2016, când s-a înscris la un curs de psiho-numerologie. A urmat apoi cursuri de dezvoltare personală și și a construit brandul personal Vocea Numerelor. A publicat o carte cu același nume. 

Este numerolog certificat, predă, susține prezentări și oferă consultații pe baza datei de naștere. Spune că misiunea ei este să ajute oamenii să își descopere resursele și să își clarifice scopul în viață.

Tema discuției de astăzi este una care interesează mulți părinți. Cum putem înțelege vocația copilului și cum folosim numerologia ca instrument pentru a observa ce îi place și ce i se potrivește.

Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Ce este numerologia?

Cum putem afla vocația copilului?

Cum interpretăm cifrele?

Aplicarea în viața copilului

Ce înseamnă cifra 1?

Ce înseamnă cifra 2?

Ce înseamnă cifra 3?

Ce înseamnă cifra 4?

Ce înseamnă cifra 5?

Ce înseamnă cifra 6?

Ce înseamnă cifra 7?

Ce înseamnă cifra 8?

Ce înseamnă cifra 9?

Ce aduce 2026 pentru copii și părinți, din perspectiva numerologiei?

Mesaj pentru părinți. Cum folosim informațiile fără să uităm cine este copilul

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 23 decembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

---------------------------------------------------------------------------------

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

YouTube: https://www.youtube.com/@parintisipitici                                                                          

YouTube: https://www.youtube.com/@dcnewsromania                                                                           

Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMN2viwswlO3qAg?hl=ro&gl=RO&ceid=RO%3Aro                                                           

Suntem prezenți și pe rețelele de socializare:

Facebook: https://www.facebook.com/parintisipitici                                                                         

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro                                                                                               

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv                                                                                

Instagram: https://www.instagram.com/parintisipiticiro                                                                                                 

TikTok: https://www.tiktok.com/@parintisipitici.ro                                                                        

Threads: https://www.threads.net/@parintisipiticiro                                                                    

Canal WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va8DkdgADTONrCn9kA34                                                            

Grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/1823716091455954   

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

numerologie
parinti
copii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Sibiu: A căzut tavanul ce acoperea piscina hotelului Hilton. A fost declanșat Planul Roșu
Publicat acum 18 minute
Tradiție greșită în Ajun de Crăciun. Românii o respectau cu... „sfințenie”. Părintele Vasile Ioana: Doamne ferește!
Publicat acum 23 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat acum 31 minute
Cele mai bune 100 de filme ale secolului XXI
Publicat acum 50 minute
Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat pe 21 Dec 2025
Sondaj CURS: Două partide ar fi suficiente pentru majoritatea parlamentară, dacă ar avea loc astăzi alegeri
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close