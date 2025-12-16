€ 5.0914
DCNews Stiri De ce e necesară educaţia rutieră în rândul copiilor. Explicaţii la DC Conducem
Data publicării: 08:55 16 Dec 2025

EXCLUSIV De ce e necesară educaţia rutieră în rândul copiilor. Explicaţii la DC Conducem
Autor: Doinița Manic

Titi Aur, instructor de conducere defensivă Imagine cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă, la DC Conducem
 

DC Conducem revine cu o nouă ediție.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a vorbit la DC Conducem despre importanţa educaţiei rutiere în rândul copiilor, dar şi despre alte subiecte interesante. 

De ce este necesară educaţia rutieră în rândul copiilor? 

De ce este important ca un copil să vadă şi să simtă, într-un cadru organizat, ce înseamnă un derapaj, o frânare de urgenţă, o răsturnare cu maşina? 

Cum comentează Titi Aur cele mai recente accidente? 

Toate acestea, dar şi multe altele, le aflaţi marţi, 16 decembrie, de la ora 18:00, la DC Conducem. Emisiunea se transmite pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi subiecte pe care aţi dori să le discutăm în emisiune sau dacă aveţi imagini din trafic, ni le puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected]

Rămâneţi alături de noi!

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

