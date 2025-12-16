€ 5.0920
Scurgeri de gaze la un bloc din Satu Mare. Pompierii au intervenit de urgență
Data actualizării: 12:49 16 Dec 2025 | Data publicării: 12:49 16 Dec 2025

Scurgeri de gaze la un bloc din Satu Mare. Pompierii au intervenit de urgență
Autor: Doinița Manic

scurgeri gaze satu mare Scurgeri de gaze la un bloc din Satu Mare. Foto: Facebook Instituţia Prefectului Satu Mare
 

S-a dat alerta în Satu Mare, după ce au fost raportate scurgeri de gaze la un bloc.

Alimentarea cu gaz a unui bloc din Satu Mare a fost întreruptă marţi, după ce au fost semnalate unele scăpări. Pompierii au intervenit de urgență pentru remedierea problemei la blocul situat pe Bulevardul Sănătății din Satu Mare, informează Instituţia Prefectului.

VEZI ȘI: Plan de acțiune. Ce să faci dacă suspectezi o scurgere de gaze / Ce este INTERZIS

"În această dimineață, în urma unei sesizări venite din partea locatarilor, o echipă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, împreună cu specialiști din cadrul companiei de distribuție a gazelor naturale, a intervenit la un bloc de locuințe situat pe Bulevardul Sănătății din municipiul Satu Mare. În urma verificărilor efectuate la fața locului, specialiștii au constatat existența unor scăpări de gaze la nivelul sudurilor, la canelele de pe contoare și pe instalația comună de utilizare din casa scării.

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă de la robinetul de branșament

În prezent, alimentarea cu gaz a fost întreruptă de la robinetul de branșament ca măsură de siguranță, urmând ca aceasta să fie reluată doar după remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei complete a instalației comune de utilizare. Întreaga acțiune este coordonată de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás.

VEZI ȘI: Explozie într-un bloc din Aleșd. Balconul și peretele unui apartament, aruncate în aer / video

Această intervenție are loc în contextul în care, în ședința de lucru din data de 9 decembrie 2025, prefectul a subliniat necesitatea demarării unei campanii de verificare a instalațiilor de alimentare cu gaze naturale. O atenție specială este acordată părților comune ale blocurilor, precum casele scărilor și subsolurile, pentru a preveni orice risc de accident.

Apelul autorităților

Autoritățile fac un apel la vigilență și responsabilitate și solicită deținătorilor de instalații de alimentare cu gaze să verifice periodic instalațiile proprii și să sesizeze imediat orice neregulă constatată", transmite Instituţia Prefectului Satu Mare pe pagina de Facebook.

Reamintim în acest context de tragedia din Rahova. Trei oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți în urma exploziei produsă în dimineața zilei de 17 octombrie într-un bloc. Două etaje au fost distruse, iar clădirea a fost extrem de grav avariată, la început fiind luată în calcul inclusiv ipoteza demolării. Explozia a mai afectat un liceu și alte clădiri rezidențiale din apropiere. Totul a pornit de la o acumulare de gaze. Incidentul a determinat un val de sesizări ulterioare privind probleme la rețeaua de gaze în Capitală. 

satu mare
scurgeri de gaze
