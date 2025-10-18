Plan de acțiune. Ce să faci dacă suspectezi o scurgere de gaze / Ce este INTERZIS

Prima întrebare este: Cum detectezi scurgerile de gaze? Prin simțurile tale, miros, auz sau văz, dar și prin tehnologie. Este important să ai montat un detector automat de gaze. Acest aparat, imediat ce depistează o concentrație de minim 2% a metanului în aer, nu doar că emite un semnal sonor, dar și oprește automat alimentarea de gaz de la contor.

Gazul are un miros înțepător de sulf specific mercaptanului care se adaugă în gazul natural, fix ca să ne declanșeze butoanele de alarmă. Gazul miroase a ouă stricate sau a carne putrezită.

Dacă ești în bucătărie și auzi un șuierat ca și cum ar ieși gaze dintr-un ochi de la aragaz sau dintr-o țeavă înseamnă că scăpările de gaz sunt mari și, astfel, le simți și mirosul.

Dacă flacăra de la aragaz nu mai e albastră, ci portocalie sau gălbuie înseamnă că este o problemă gravă și trebuie să suni la o firmă autorizată pentru instalații de gaze.

Plan de acțiune în cazul scurgerilor de gaz. Ce să NU faci

Nu folosi întrerupătoarele electrice!

Din obișnuință, poate vei vrea să vezi mai bine ce se întâmplă la aragaz și, prin urmare, să aprinzi becul. Nu, nu face asta! Doar o scânteie poate ilumina totul, făcând gazul să provoace o explozie.

Nu folosi telefonul mobil și niciun aparat electronic!

Din instinct, poate te vei repezi la telefon să dai un apel S.O.S.! Poți face asta, dar nu din locuința respectivă. Gazul metan care circulă prin aerul cu oxigen din casă, alături de un arc electric de la orice sursă de curent, cum ar fi bateria telefonului, poate să facă o mare explozie!

Nu fuma! Nu aprinde chibrituri!

Unii oameni atunci când sunt stresați sunt obișnuiți să-și aprindă o țigară. Nu face acest lucru! De asemenea, într-o atmosferă cu gaz metan și oxigen, orice scânteie/flacără poate provoaca nenorociri grave. Nu încerca să aprinzi nimic, nici măcar aragazul ca să vezi dacă scapă gaz sau nu.

Scurgeri de gaz. Ce să faci

Deschide ușile și ferestrele, în cazul în care poți respira ușor. În caz contrar, pleacă din locuință și din clădire, dacă se simte miros de gaz puternic

În momentul în care ai ieșit din locuință sună la 112 să ceri ajutor. Dacă ai contorul și robinetul principal în afara locuinței și știi cum se acționează, atunci trebuie să oprești alimentarea cu gaz. Dacă nu știi, nu intervine!

Cum verifici sursa scăpărilor de gaz

Curios pe unde scapă gazul? Poți face o verificare a sursei, dar numai dacă:

nu auzi gazele cum șuiră pe lângă țevi sau centrală;

mirosul de gaze abia se simte, iar tu poți respira ușor;

nu ai niciun simptom fizic al intoxicării, gen durere de cap, amețeli, greață.

Verifică aragazul și cuptorul

Dacă aragazul este pornit, însă flacăra s-a stins, înseamnă că ai pierderi de gaze. Asigură-te că toate arzătoarele sunt închise. Adică butoanele să fie pe poziția OPRIT.

La fel, vezi să nu fie pornit și flacăra stinsă la cuptor. Asigură-te că și butonul de la cuptor este pe poziția OPRIT.

Verifică flacăra de la centrala termică

În situația în care flacăra de veghe a centralei termice este stinsă, se poate ca mirosul de gaz să fie din această cauză.

Apoi, sună la distribuitorul de gaze ori la o firmă autorizată să facă reparațiile. Nu ”ne jucăm cu focul” atunci când avem scurgeri de gaze!

Cum se repară scurgerile de gaze

Scurgerile de gaze pot apărea din diverse cauze. Pot fi de la conducte, de la aragaz, centrală sau chiar din cauza unor improvizații sau erori umane. Prin urmare, doar firmele autorizate pot localiza și repara scurgerile de gaze naturale.

Firmele autorizate trebuie să:

Identifice problema

Prima dată, pentru a afla sursa scurgerii și cauzele ei, trebuie să contactezi furnizorul tău de gaze. Găsești numărul de telefon pe factură sau pe site.

Repare scurgerea de gaze

Apoi, contactează firma cu care ai contract sau una autorizată pentru repararea instalației.

Cum previi scăpările de gaz

Acum, după toate astea, poate te întrebi cum o să mai dormi în liniște? Prevenția este mama înțelepciunii și a somnului fără griji. Iar pentru a preveni un astfel de dezastru, este mai simplu decât crezi.

Fii la zi cu verificarea/revizia centralei

Verificarea instalației de gaz este crucială pentru siguranța casei tale. Pentru a te asigura că funcționează corect și eficient, asigură-te că o dată la doi ani, o firmă autorizată îi face verificarea tehnică, potrivit sfaturile dintr-un ghid practic postat de blog.energoinstalgaze.ro

Necesitatea unei polițe de asigurare

De asemenea, în cazul unor dezastre, precum explozia de la blocul din Rahova, proprietarii trebuie să aibă o poliță de asigurare, obligatorie sau facultativă, care poate acoperi pierderile în astfel de cazuri.

În România, polița PAID (asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale) este minimul legal cerut pentru toate locuințele. Însă, ea acoperă doar trei riscuri: cutremur, inundații și alunecări de teren.

Explozia provocată de gaze nu este inclusă în această poliță de bază, astfel proprietarii trebuie să aibă o asigurare facultativă, care extinde acoperirea și pentru incendii, explozii, defecțiuni tehnice, furt sau alte daune accidentale. În funcție de sumă și condiții, despăgubirile pot acoperi integral costurile de reconstrucție și pagubele produse vecinilor.

