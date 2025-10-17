Detalii crunte ies la iveală în explozia din Rahova: Administratorul blocului nu a vrut să cheme specialist, pentru că ne costă bani!

Două etaje ale blocului au fost distruse. Trei oameni au murit, iar 11 au fost răniți. În total, peste 30 de oameni au fost afectați de deflagrație și au fost evacuați din locuințele distruse de suflul exploziei.

Printre persoanele afectate se numără și o mamă cu două fete, care a rămas pe drumuri, după ce locuința i-a fost distrusă. Femeia a spus, în lacrimi, detalii despre posibilele cauze care au dus la o asemenea tragedie.

”Nu au vrut să cheme specialist, pentru că ne costă bani”

”Nu au vrut să cheme specialist, pentru că ne costă bani, administratorul ăsta... Eu am chemat pompierii, dar nu au vrut să mai cheme mai departe, pentru că ne costă bani.

Doamne, nu pot să cred. Nu mai avem casă. O să fim bine, o să fim bine, crede-mă. (n.red. vorbește cu cele două fetele ale sale). Am încercat să iau ceva, dar nu am reușit… totul era explodat.”, a adăugat femeia.

Foto captură Realitatea Plus

O altă locatară a crezut că este cutremur.

”Am crezut că e cutremur. S-a spart ușa de la intrare, de fier. A sărit clanța. S-au spart geamurile de la terasă. În față, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, dar în spate este rău… Am făcut poză de la etajul acela. A căzut o tablă din aia albă, pe care poți să scrii. S-au dărâmat etaje din bloc și scara era plină de fum.”, a relatat o altă femeie.

Citiți și - Explozie bloc Rahova. Ultimele informații de la procurori