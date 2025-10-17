€ 5.0889
Data publicării: 20:54 17 Oct 2025

”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Autor: Roxana Neagu

distrigaz bucuresti Foto Facebook Cătălin Oprișan/ sursă inițială: Bukureștiul
 

”Aceasta este practica” în majoritatea blocurilor, punctează o femeie. Un anunț dintr-o scară de bloc vine să arate cât de periculos este - chiar mortal, vedem - să fim „Dorei”.

”Nu știu dacă este reală, nu știu ce pot adăuga. Dacă e făcătură, scuze, cu așa ceva nu se glumește! Dacă e adevărată, e trist...” a scris jurnalistul Cătălin Oprișan, pe Facebook, publicând fotografia care deschide știrea. 

”Ne mirăm că murim că șobolanii”

Reacțiile nu au întârziat să apară și vin să confirme mesajul mai sus citat:  

E cât se poate de reală! Voi face filmare cu un astfel de anunț dintr-o scară de bloc. Fix asta este practică în peste 90% din blocuri, cel puțin în Capitală. Garantez! 

Și în Ploiești

Peste tot în țară este practica asta! Și ne mirăm că murim că șobolanii.

Anunțul se găsește în mai multe blocuri. E pe bune.

”Ce rol mai au cei de la gaze dacă nu se ocupă și cu mentenanța?”

La mine la bloc a mirosit odată a gaz, cei mai agresivi de pe scară au sărit în capul celor care au dorit să se anunțe Distrigazul. 

Este real. Am trecut prin această experiență neplăcută. Iar un bloc întreg a stat fără gaze 4 zile/ Mai bine asa, decât sa bubuie. Eu am stat 2 zile, dar am remediat problema, am pus si senzor, iar acum stau liniștită. 

E adevărat, eu am poză cu același text pus pe grupul de Whatsapp al asociației de locatari.  
 
Poate fi reală pentru că este adevărul... acum 2 ani pe scară la mama mea mirosea a gaze. Am anunțat pe cei de la gaze care au venit după vreo 5 ore și au oprit gazele. Noi ne-am gândit că nu au cum să ne lase așa, mai ales că era și iarnă, dar ce să vezi: ei au plecat și noi am rămas în așteptare crezând că se întorc să verifice. Dar nu s-a întâmplat așa... am sunat din nou și ne-au spus că ei nu se ocupă cu așa ceva și că noi, locatarii, trebuia să găsim o firma privată să verifice instalația de gaze... am găsit o firmă, au venit, au schimbat ce trebuia și ce nu trebuia și la sfârșit a venit plata... câte 300 de lei de apartament. Și atunci întreb eu: ce rol mai au cei de la gaze dacă nu se ocupă și cu mentenanță? Oricum bătaie de joc. 
 
Și la mine în bloc este una asemănătoare! Nu-s de acord cu ea, însă Distrigaz vine, închide, sigilează apoi aștepți a doua zi sau mai mult, firma agreată, stai fără gaze și plătești apoi o făcură mare pentru remediere.
 

Explozia din București, din cartierul Rahova

Vineri dimineață, o explozie s-a produs într-un bloc din cartierul Rahova al Capitalei, în zona Petre Ispirescu. Explozia a afectat mai multe scări de bloc și instituția de învățământ din apropiere. În urma exploziei, trei oameni au murit și 15 sunt spitalizați, unii în stare foarte gravă, inclusiv doi copii. 

În 16 octombrie, oamenii din bloc au sesizat Distrigaz. O echipă s-a deplasat în teritoriu, au constatat că sunt probleme, au oprit gazul și au sugerat o firmă autorizată de ANRE pentru intervenție. Administratorul blocului a apelat la firma respectivă, a venit o persoană care a făcut mici verificări și a dat drumul la gaz, cerând 1.500 de lei, plus  500 de lei de apartament pentru detectoare de gaz. Oamenii au considerat că efectiv persoana venită la intervenție nu a tratat problema cu seriozitate, nu a făcut verificări riguroare, ci doar a rupt sigiliul și a închis robinetul, plecând, când oamenii nu au vrut să-i dea banii. A doua zi s-a produs tragedia. 

 
 

