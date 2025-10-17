”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat

”Aceasta este practica” în majoritatea blocurilor, punctează o femeie. Un anunț dintr-o scară de bloc vine să arate cât de periculos este - chiar mortal, vedem - să fim „Dorei”.
”Nu știu dacă este reală, nu știu ce pot adăuga. Dacă e făcătură, scuze, cu așa ceva nu se glumește! Dacă e adevărată, e trist...” a scris jurnalistul Cătălin Oprișan, pe Facebook, publicând fotografia care deschide știrea.
Reacțiile nu au întârziat să apară și vin să confirme mesajul mai sus citat:
E cât se poate de reală! Voi face filmare cu un astfel de anunț dintr-o scară de bloc. Fix asta este practică în peste 90% din blocuri, cel puțin în Capitală. Garantez!
Și în Ploiești
Peste tot în țară este practica asta! Și ne mirăm că murim că șobolanii.
Anunțul se găsește în mai multe blocuri. E pe bune.
Este real. Am trecut prin această experiență neplăcută. Iar un bloc întreg a stat fără gaze 4 zile/ Mai bine asa, decât sa bubuie. Eu am stat 2 zile, dar am remediat problema, am pus si senzor, iar acum stau liniștită.
Vineri dimineață, o explozie s-a produs într-un bloc din cartierul Rahova al Capitalei, în zona Petre Ispirescu. Explozia a afectat mai multe scări de bloc și instituția de învățământ din apropiere. În urma exploziei, trei oameni au murit și 15 sunt spitalizați, unii în stare foarte gravă, inclusiv doi copii.
În 16 octombrie, oamenii din bloc au sesizat Distrigaz. O echipă s-a deplasat în teritoriu, au constatat că sunt probleme, au oprit gazul și au sugerat o firmă autorizată de ANRE pentru intervenție. Administratorul blocului a apelat la firma respectivă, a venit o persoană care a făcut mici verificări și a dat drumul la gaz, cerând 1.500 de lei, plus 500 de lei de apartament pentru detectoare de gaz. Oamenii au considerat că efectiv persoana venită la intervenție nu a tratat problema cu seriozitate, nu a făcut verificări riguroare, ci doar a rupt sigiliul și a închis robinetul, plecând, când oamenii nu au vrut să-i dea banii. A doua zi s-a produs tragedia.
de Val Vâlcu