Slujbe de pomenire pentru eroii Revoluției din decembrie 1989

Slujba de pomenire pentru eroii Revoluției va fi săvârșită inclusiv în Catedrala Patriarhală, precum și în toate bisericile parohiale și lăcașurile de cult ale mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române în ziua de luni, 22 decembrie 2025.

Slujbele de pomenire pentru eroi vor fi oficiate astfel:

Sâmbătă, 20 decembrie 2025:

Monumentul Eroilor Martiri Timișoreni din localitatea Popești-Leordeni, ora 12.00;

Monumentul Pro Memoria 89 Credință, Curaj, Eroism „Semnul Eroului” din intersecția Piața Delfinului, ora 15.00.



Duminică, 21 decembrie 2025:

Cimitirul „Eroilor Revoluției”, ora 10.00;

Troița de la Spitalul Colțea, ora 11.30;

Troița Monument din incinta Bisericii „Sfântul Gheorghe – Nou”, ora 12.00;

Piața Universității, ora 12.30;

Monumentul Eroilor martiri de la Sala Dalles – 21 Decembrie 1989, ora 13.30;

Luni, 22 decembrie 2025:

Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției din Piața Revoluției, ora 09.00;

Radiodifuziunea Română, ora 10.00;

Televiziunea Română – Troița din fața instituției, ora 11.00;

Televiziunea Română – Troița Parașutiștilor din curtea instituției, ora 11.30;

Catedrala Patriarhală, după încheierea Sfintei Liturghii.

Slujbele de pomenire vor fi mediatizate prin intermediul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.