DCNews Economie Curs valutar BNR 15 decembrie 2025
Data publicării: 13:56 15 Dec 2025

Curs valutar BNR 15 decembrie 2025
Autor: Andrei Itu

bancnote euro Bancnote Euro. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Moneda naţională s-a depreciat luni, în comparație cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0914 lei, în urcare cu 0,10 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0904 lei.

Pe de altă parte, leul a câştigat teren în comparație cu dolarul american, cotat la 4,3359 lei, în scădere cu 0,47 bani (-0,08%), în comparație cu vineri, când era la 4,3406 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la valoarea de 5,4468 lei, în scădere cu 1,18 bani (-0,21%), faţă de 5,4586 lei, cotaţia precedentă.

Scumpire a gramului de aur

Gramul de aur s-a scumpit luni până la valoarea de 605,1491 lei, de la 604,2300 lei, în şedinţa precedentă

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR 15 decembrie 2025. MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0914
1 Dolar american USD 4,3359
1 Dolar australian AUD 2,8811
1 Leva bulgărească BGN 2,6032
1 Dolar canadian CAD 3,1481
1 Franc elveţian CHF 5,4468


1 Coroană cehă CZK 0,2096
1 Coroană daneză DKK 0,6815
1 Liră egipteană EGP 0,0914
1 Liră sterlină GBP 5,80005
100 Forinţi maghiari HUF 1,3218
100 Yeni japonezi JPY 2,7951
1 Leu moldovenesc MDL 0,2564
1 Coroană norvegiană NOK 0,4274
1 Zlot polonez PLN 1,2069


1 Rublă rusească RUB 0,0547
1 Coroană suedeză SEK 0,4663
1 Liră turcească TRY 0,1015
1 Rand sud-african ZAR 0,2579
1 Real brazilian BRL 0,8001


1 Renminbi chinezesc CNY 0,6153
1 Rupie indiană INR 0,0478
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2960
1 Peso mexican MXN 0,2411
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5081
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434


1 Hryvna ucraineană UAH 0,1025
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1805
1 Baht thailandez THB 0,1380
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5571
1 Shekel israelian ILS 1,3505


100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
1 Peso filipinez PHP 0,0736
100 Coroane islandeze ISK 3,4309
1 Ringgi malaysian MYR 1,0595
1 Dolar singaporez SGD 3,3630
1 Gram de aur XAU 605,1491
1 DST XDR 5,9313

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României în baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, scrie Agerpres.

Vezi și - Bulgaria va intra în zona euro la 1 ianuarie 2026, indiferent de situaţia politică, anunță Comisia Europeană

