€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Economie Programul de loialitate PPC myRewards își dublează numărul de comercianți parteneri
Data publicării: 15:42 11 Dec 2025

Programul de loialitate PPC myRewards își dublează numărul de comercianți parteneri
Autor: Anca Murgoci

PPC myRewards PPC myRewards
 

Programul de loialitate PPC myRewards își dublează numărul de comercianți parteneri și aduce clienților acces la oferte și discount-uri din partea a peste 40 de companii.

PPC myRewards oferă clienților beneficii la peste 40 de comercianți din domenii variate, de la electronice & tehnologie, cultură, fashion, cadouri, până la sănătate și dezvoltare personală.


Programul este un ajutor pentru cei care fac cumpărăturile de sărbători, oferind reduceri de până la 20%.

PPC Energie dublează numărul comercianților ale căror oferte și discount-uri pot fi accesate prin myRewards,  primul program de loialitate al unui furnizor de energie electrică din România. 

PPC myRewards oferă clienților companiei discount-uri de până la 20% la comercianți din 12 categorii


PPC myRewards oferă clienților companiei discount-uri de până la 20% la comercianți din 12 categorii, de la electronice & tehnologie, cultură, fashion, călătorii, la cadouri și sănătate. 


Printre comercianții recent adăugați se numără: Adidas, FashionDays, GAP, Libris, Nemira, Desprevin.ro, Lensa, Bebeluc, Toybelle, MyGrace, Bluzat, ChicBijoux, Stonefeet, Giesswein, Logiscool, Eventuria, ActivTours, DiAmanti, GlowHealthy, StarGift, Novakid, eLiberte, QiCosmectics, Fit4youDelivery, Videt, UnicornNaturals, SubToculUsii. 

De la lansarea programului, în octombrie 2025, mai mult de 55.000 de clienți au accesat secțiunea myRewards și au vizualizat ofertele, iar  aproape 8.000 de vouchere au fost salvate de aceștia.

Pentru a beneficia de oferte, clienții trebuie să acceseze secțiunea dedicată din aplicația myPPC, să selecteze ofertele de interes, pentru care vor primi un voucher de tip alfanumeric în momentul activării ofertei. Aceste vouchere pot fi utilizate pentru obținerea de discount-uri sau prețuri promoționale la achizițiile din magazinele online  sau fizice ale partenerilor. 


PPC myRewards este accesibil atât prin versiunea mobilă a aplicației myPPC, cât și în varianta web și este primul astfel de program lansat de un furnizor de energie din România. 

„Prin extinderea programului PPC myRewards și dublarea numărului de comercianți, le oferim clienților noștri și mai multe oportunități de a economisi, iar reducerile atractive pot prinde bine pentru cumpărăturile de sărbători. Lansarea PPC myRewards este încă un pas important în strategia noastră de a transforma fiecare interacțiune cu clienții într-o experiență cu adevărat relevantă și valoroasă. Ne dorim să răsplătim loialitatea, dar și să construim o relație de lungă durată, bazată pe încredere, transparență și beneficii reale”,  a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie. 

PPC myRewards: La momentul lansării programului, erau disponibile oferte de la peste 20 de comercianți

 În programul PPC myRewards sunt deja listate oferte de la branduri precum Samsung, Hilio, Cărturești, LC Waikiki, Agrii, Tuju, Fashion Boutique, Watchshop, Gunnar, DCR Adventures, Nuria, Educație financiară pentru copii, Youka Beauty, Bottega Verde, Join Up!, Cum mancam, DY Nutrition, Telerenta, Daily Flowers, Complice, 18 Gym, Finday. Lista de oferte disponibile este actualizată constant.


Peste jumătate dintre cei aproximativ 3 milioane de clienți ai PPC Energie utilizează aplicația myPPC pentru a transmite indexul, a plăti simplu facturile, a verifica soldul de plată și a accesa alte funcționalități precum contractarea de noi servicii, contactarea furnizorului.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea extinsă de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.

VEZI ȘI: PPC aduce energia sărbătorilor de iarnă în București 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ppc energy
PPC myRewards
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
PMB: Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale începând cu 2026
Publicat acum 47 minute
Programul de loialitate PPC myRewards își dublează numărul de comercianți parteneri
Publicat acum 49 minute
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îşi sărbătoreşte onomastica pe 18 decembrie
Publicat acum 53 minute
Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Temele la orele remediale sunt ilegale și inutile. Ce spune un profesor / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close