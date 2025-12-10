Câte 2.000 de euro pentru proiectele culturale. Apare Fondul Național ”Cultura Face Bine”

€ 5.0894
Data actualizării: 22:01 10 Dec 2025 | Data publicării: 21:30 10 Dec 2025

Autor: Andrei Itu

cultura face bine Cultura Face Bine / Foto ICR
 

Institutul Cultural Român susține demersul Centrului Cultural Clujean de lansare a Fondului Național Cultura Face Bine.

Fondul Național Cultura Face Bine este ”o inițiativă dedicată finanțării proiectelor culturale din resurse private și dezvoltării inițiativelor culturale cu impact în comunitate”, transmite  Institutul Cultural Român.

Lansarea Fondului Național Cultura Face Bine, joi, 11 decembrie, în Sala Mare a ICR


”Institutul Cultural Român sprijină demersul Centrului Cultural Clujean de lansare a Fondului Național Cultura Face Bine, o inițiativă dedicata finanțării proiectelor culturale din resurse private și dezvoltării inițiativelor culturale cu impact în comunitate. Evenimentul de lansare va avea loc joi, 11 decembrie, la ora 11:00, în Sala Mare a Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38).

Evenimentul va reuni experți și personalități din domeniul cultural și corporativ.

Vorbitori:

- Liviu Jicman – Președinte Institutul Cultural Român

- Ștefan Teișanu – Director Executiv Centrul Cultural Clujean

- Gilda Lazăr – Director de Comunicare, Festivalul Internațional „George Enescu”, a transmis ICR.

Ce reprezintă Fondul Național Cultura Face Bine

”Fondul Național Cultura Face Bine reprezintă un mecanism de finanțare a proiectelor culturale din fonduri private, creat pentru a sprijini și stimula inițiativele culturale cu impact în comunitățile locale din România. Acesta are ca obiectiv susținerea proiectelor, organizațiilor și artiștilor care generează impact cultural în comunitățile lor și care au nevoie de resurse pentru dezvoltarea și continuarea activităților.

Inițiativa este dezvoltată de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Banca Transilvania și în colaborare cu parteneri și afiliați precum Institutul Cultural Român, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), The Institute (Romanian Design Week), Fapte (Jazz in the Park), Arobs, Cărturești, DeLonghi, Komiti, MHP – A Porsche Company, PPC și Wincon”, potrivit ICR.

Pe ce se va axa ediția pilot 2026 a Fondului Național Cultura Face Bine

”Ediția pilot 2026 se va concentra pe finanțarea proiectelor culturale în limita bugetului disponibil, oferind granturi de câte 2.000 de euro, precum și sprijin în comunicarea și prezentarea activităților desfășurate pe perioada grantului.

Cultura Face Bine este o comunitate națională ce conectează mediul de business cu ecosistemul cultural, facilitând colaborarea, schimbul de practici și dezvoltarea proiectelor comune.”, a mai transmis ICR.

Vezi și - Copiii români aduc magia Crăciunului la Roma prin colinde tradiționale

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

