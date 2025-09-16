Bebe Fest OCC: trei weekenduri de joacă, 42 de spectacole și 12 ateliere pentru spectatorii de 0-3 ani

După șapte ediții de succes, Opera Comică pentru Copii a redeschis, începând cu 12 septembrie 2025, universul dedicat bebelușilor și copiilor până la 3 ani, la Bebe Fest OCC, cu atracții inedite și peste 50 de evenimente adresate acestei grupe de vârstă.

Timp de trei weekenduri, Grădina OCC devine un tărâm al simțurilor, unde cei mici explorează Muzeul Unicornilor, se aventurează prin Labirintul senzorial, descoperă reflexii amuzante în Camera oglinzilor sau devin exploratori în Orașul Bebelușilor. În Sala UnderGrant, spectacolul senzorial „Bubu la mare” are 42 de reprezentații programate (12–14, 19–21 și 26–28 septembrie), iar Atelierele Bubu de muzică și joacă și emoții se desfășoară atât în Salonul Mozart (sâmbăta și duminica de la ora 17:30), cât și în Sala UnderGrant, chiar în spațiul de joc al spectacolelor cu Bubu (lunea și marțea de la ora 10:30). Sub îndrumarea formatorilor OCC, părinții și copiii se pot bucura împreună de activități creative și interactive.

Experiențe pentru toată familia

Pe lângă atracțiile spectaculoase, Bebe Fest OCC oferă și momente de respiro și conectare. Picnicul bebelușilor pune la dispoziție kituri de picnic pentru întreaga familie, Desenul cu creta pe asfalt stimulează creativitatea, iar colțul de lectură Poveștile lui Bubu invită copiii în lumea basmelor. Zona Jocurilor Muzicale și Senzoriale îi provoacă pe cei mici să descopere ritmurile și sunetele, în timp ce traseul vesel al Bulinelor colorate le dezvoltă motricitatea. Distracția continuă cu plimbări în Trenuleț, rotiri line în Carusel, salturi vesele în Gonflabila cu baloane Bubu ori provocări sigure în Bebe Aventura Parc.

Pentru confortul părinților, festivalul dispune de Parcare pentru cărucioare și de un Spațiu pentru alăptare și odihnă, iar întreaga experiență se încheie la Food Court, unde cei mari și cei mici se pot bucura de gustări potrivite vârstei.

Acces la lectură prin parteneriatul cu Bookster

Printre atracțiile festivalului se regăsește și spațiul amenajat de Bookster, unde vizitatorii au la dispoziție o selecție de cărți atent pregătite. Acest colț de lectură completează perfect atmosfera prietenoasă a festivalului și oferă părinților și copiilor ocazia unor momente liniștite de lectură.

Sprijin pentru părinții la început de drum oferit de Asociația Moașelor Independente

Asociația Moașelor Independente se alătură Bebe Fest OCC, aducând un plus de sprijin și blândețe comunității de familii tinere. Publicul este invitat la atelierul „Băița bebelușului cu moașe și zâmbete”, unde specialiștii împărtășesc sfaturi practice despre îngrijirea cu delicatețe, conectarea autentică și construirea unei relații de încredere între părinte și copil. Întâlnirile au loc pe 12 septembrie (16:00–20:00), 21 și 28 septembrie (12:00–20:00), la Opera Comică pentru Copii, pe Calea Giulești nr. 16.

Bebe Fest OCC este o invitație la descoperire, conectare și bucurie în familie, căci educația timpurie nu este un moft, ci o necesitate. Cu experiența celor șapte ediții anterioare, festivalul aduce la ediția a opta zâmbete, emoții și amintiri prețioase pentru toți cei care îi trec pragul. Biletele pentru spectacolele și atelierele Bubu sunt disponibile pe operacomica.ro. Accesul la atracțiile festivalului se face exclusiv prin utilizarea cardului OCC, disponibil la Magazinul OCC din incintă.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, ,,Magazinul OCC”, ,,Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc” și „Voluntariat”.

