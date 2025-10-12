€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Cultura

 
Data publicării: 16:26 12 Oct 2025

BREAKING NEWS Tăieri, austeritate și dispreț. Nicu Alifantis: E revoltător. Se alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs!
Autor: Anca Murgoci

nicu alifantis_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Inquam Photos / Octav Ganea
 

O veste tristă pentru lumea culturală din România.

Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” din Brăila, ajuns la ediția a XII-a, programat între 12 și 14 decembrie 2025, a fost anulat.


Decizia vine conform Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, art. XVII, punct 1, litera i, potrivit anunțului oficial publicat de organizatori - Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.

Ordonanța interzice desfășurarea festivalurilor, a zis președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac:

„Festivalul Internațional de Jazz Johnny Răducanu” nu va mai avea loc anul acesta. Conform Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, art. XVII, punct 1, litera i, organizarea festivalurilor nu mai este permisă. Brăila este județul cu cele mai multe festivaluri naționale și internaționale din țară. Prin aceste evenimente am promovat cultura, am atras turiști și construim o imagine puternică pentru comunitatea noastră. Prin festivaluri am dus mai departe amintirea unor mari artiști precum Johnny Răducanu și George Grigoriu. Fiecare ediție era o formă de recunoștință și o lecție pentru noile generații.

Francisk Chiriac a mai spus că decizia de anulare a ediției din acest an a Festivalului „Johnny Răducanu afectează eforturile autorităților locale de a menține Brăila în topul județelor cu activitate culturală intensă.

„Această decizie lovește în viața culturală a Brăilei și în eforturile noastre de a menține județul în top din punct de vedere artistic. Îmi pare sincer rău pentru artiștii și spectatorii care așteptau cu bucurie aceste momente, a spus Francisk Chiriac.

El a adăugat că administrația județeană va căuta soluții legale pentru reluarea manifestărilor culturale: „Vom continua să căutăm soluții legale pentru ca Brăila să rămână un reper cultural al României. Cultura ne unește și ne reprezintă.

 

Reacția lui Nicu Alifantis

 

Afișul festivalului, pe care scrie cu roșu „ANULAT”, a stârnit reacții puternice în mediul artistic. Printre cei care și-au exprimat public nemulțumirea se numără Nicu Alifantis, originar din Brăila.

 

 

„O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 15 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă. Mare mi-a fost mulțumirea de sine că am reușit. Și-acum, ce să vezi, vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, a scris artistul pe rețelele de socializare.

Festivalul „Johnny Răducanu” a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate jazzului din România. Reunea artiști de prestigiu din țară și din străinătate.

Decizia de anulare, cauzată de noua ordonanță guvernamentală, vine în contextul măsurilor de austeritate impuse la nivel național.

 

VEZI ȘI: Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați

 

Evenimentul era dedicat descoperirii și promovării tinerelor talente interpretative și omagierii marelui muzician brăilean Johnny Răducanu, supranumit de Leonard Feather „Mr. Jazz of Romania.

Festivalul oferea premii în valoare totală de peste 13.000 de euro, fiind organizat de Consiliul Județean Brăila, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. În cadrul competiției urmau să participe soliști vocali, instrumentiști și formații din țară și din străinătate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 46 minute
Tăieri, austeritate și dispreț. Nicu Alifantis: E revoltător. Se alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs!
Publicat acum 59 minute
Cutremure în cascadă la Câmpulung. Nou seism duminică dimineață
Publicat acum 1 ora si 0 minute
„O perioadă deloc ușoară pentru România”: Natalia Intotero, despre provocările din educație și rolul ministrului David
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Principalul obstacol în calea păcii în Ucraina, potrivit lui Lukaşenko
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close