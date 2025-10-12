Tăieri, austeritate și dispreț. Nicu Alifantis: E revoltător. Se alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs!

Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” din Brăila, ajuns la ediția a XII-a, programat între 12 și 14 decembrie 2025, a fost anulat.



Decizia vine conform Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, art. XVII, punct 1, litera i, potrivit anunțului oficial publicat de organizatori - Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila.

Ordonanța interzice desfășurarea festivalurilor, a zis președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Chiriac:

„Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai avea loc anul acesta. Conform Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, art. XVII, punct 1, litera i, organizarea festivalurilor nu mai este permisă. Brăila este județul cu cele mai multe festivaluri naționale și internaționale din țară. Prin aceste evenimente am promovat cultura, am atras turiști și construim o imagine puternică pentru comunitatea noastră. Prin festivaluri am dus mai departe amintirea unor mari artiști precum Johnny Răducanu și George Grigoriu. Fiecare ediție era o formă de recunoștință și o lecție pentru noile generații.

Francisk Chiriac a mai spus că decizia de anulare a ediției din acest an a Festivalului „Johnny Răducanu afectează eforturile autorităților locale de a menține Brăila în topul județelor cu activitate culturală intensă.



„Această decizie lovește în viața culturală a Brăilei și în eforturile noastre de a menține județul în top din punct de vedere artistic. Îmi pare sincer rău pentru artiștii și spectatorii care așteptau cu bucurie aceste momente, a spus Francisk Chiriac.



El a adăugat că administrația județeană va căuta soluții legale pentru reluarea manifestărilor culturale: „Vom continua să căutăm soluții legale pentru ca Brăila să rămână un reper cultural al României. Cultura ne unește și ne reprezintă.

Reacția lui Nicu Alifantis

Afișul festivalului, pe care scrie cu roșu „ANULAT”, a stârnit reacții puternice în mediul artistic. Printre cei care și-au exprimat public nemulțumirea se numără Nicu Alifantis, originar din Brăila.

„O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 15 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă. Mare mi-a fost mulțumirea de sine că am reușit. Și-acum, ce să vezi, vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, a scris artistul pe rețelele de socializare.

Festivalul „Johnny Răducanu” a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate jazzului din România. Reunea artiști de prestigiu din țară și din străinătate.

Decizia de anulare, cauzată de noua ordonanță guvernamentală, vine în contextul măsurilor de austeritate impuse la nivel național.

Evenimentul era dedicat descoperirii și promovării tinerelor talente interpretative și omagierii marelui muzician brăilean Johnny Răducanu, supranumit de Leonard Feather „Mr. Jazz of Romania.



Festivalul oferea premii în valoare totală de peste 13.000 de euro, fiind organizat de Consiliul Județean Brăila, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. În cadrul competiției urmau să participe soliști vocali, instrumentiști și formații din țară și din străinătate.