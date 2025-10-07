€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Cultura

 
Data publicării: 16:18 07 Oct 2025

Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București
Autor: Anca Murgoci

concert
 

Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București.

A fost un eveniment de înaltă ținută artistică și umană, dedicat memoriei victimelor atacului terorist din 7 octombrie 2023, care a zguduit întreaga lume.

La doi ani de la acea zi tragică, Opera Națională din București a găzduit un concert simbolic al solidarității și compasiunii. A fost o seară în care muzica, medicina și diplomația s-au unit pentru a păstra vie amintirea celor pierduți și pentru a reafirma speranța în umanitate.

Protagoniștii serii:

Gil Shohat

Chen Kugel 

Alexandru Burcă 

Alexandru Constantin – bariton

Orchestra Operei Naționale București, dirijor Daniel Jinga

Invitați speciali: E.S. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România

Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București Dr. Chen Kugel, președinte al Institutului Național de Medicină Legală din Israel

Acest eveniment a adus în prim-plan curajul și umanitatea celor care au înfruntat tragedia, reafirmând legătura profundă dintre România și Israel și rolul esențial al culturii în vindecarea memoriei colective. 

Locație: Opera Națională București

Ocazie: Comemorarea a doi ani de la atacul terorist din 7 octombrie 2023 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Toamna spectaculoasă a personajelor negative, la Opera Comică pentru Copii
Publicat acum 6 minute
Ce plănuiește Ucraina să facă după atacurile rusești asupra infrastructurii de gaze
Publicat acum 8 minute
Creatorii ChatGPT au dezvăluit locurile de muncă cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială
Publicat acum 23 minute
BCE avertizează: O postare virală poate doborî o bancă în situaţii de criză
Publicat acum 28 minute
Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 22 ore si 48 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close