Vă invităm să urmăriți Concertul „Eroism prin vocea a trei piane” de la Opera Națională București.

A fost un eveniment de înaltă ținută artistică și umană, dedicat memoriei victimelor atacului terorist din 7 octombrie 2023, care a zguduit întreaga lume.

La doi ani de la acea zi tragică, Opera Națională din București a găzduit un concert simbolic al solidarității și compasiunii. A fost o seară în care muzica, medicina și diplomația s-au unit pentru a păstra vie amintirea celor pierduți și pentru a reafirma speranța în umanitate.

Protagoniștii serii:

Gil Shohat

Chen Kugel

Alexandru Burcă

Alexandru Constantin – bariton

Orchestra Operei Naționale București, dirijor Daniel Jinga

Invitați speciali: E.S. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România

Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București Dr. Chen Kugel, președinte al Institutului Național de Medicină Legală din Israel

Acest eveniment a adus în prim-plan curajul și umanitatea celor care au înfruntat tragedia, reafirmând legătura profundă dintre România și Israel și rolul esențial al culturii în vindecarea memoriei colective.

Locație: Opera Națională București

Ocazie: Comemorarea a doi ani de la atacul terorist din 7 octombrie 2023