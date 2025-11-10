€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data actualizării: 18:18 10 Noi 2025 | Data publicării: 18:17 10 Noi 2025

Apollo111 Cinema, filme de artă în Palatul Universul, din decembrie
Autor: D.C.

Apollo111-cinema
 

 Sala de spectacole Apollo111, din Palatul Universul, a fost renovată și dotată pentru proiecție de cinema profesionistă și va avea un program de filme săptămânal, de joi până duminică.

Apollo111 Cinema propune astfel un spațiu dedicat filmelor de autor contemporane și clasice, întâlnirii dintre public și cineaști, dar și o zonă de experiment, care va sonda granițele cinematografiei. Noul cinematograf se va deschide în luna decembrie. 

Inaugurat în noiembrie 2016 în clădirea istorică proaspăt consolidată a Palatului Universul, spațiul Apollo111 este format dintr-o sală de spectacol multifuncțională și un club. În cei 9 ani de funcționare, Apollo111 a produs peste 20 de spectacole de teatru, printre highlight-uri numărându-se Medea’s Boys (r. Andrei Măjeri), Psycho (r. Iris Spiridon) și Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu (r. Cătinca Drăgănescu).Apollo111 s-a poziționat încă de la început ca un spațiu sigur de explorare artistică, atât pentru echipele de creație, cât și pentru cei care îi trec pragul.

Un oraș cu 2 milioane de locuitori, Bucureștiul are în prezent doar 5 cinematografe de artă funcționale. Prin comparație, în Budapesta funcționează 11 cinematografe de artă care proiectează filme în aproximativ 30 de săli. În Paris funcționează 38 de cinematografe de artă, cu aproximativ 100 de săli. Conform statisticilor Centrului Național al Cinematografiei în 2024, în România funcționau 108 cinematografe. Din acestea, doar 11 erau cinematografe de artă. 

„La fel ca tot ce a construit Apollo111 până acum, și cinematograful va fi un spațiu al experimentului, spune Ioan Maxim, managerul Apollo111. Vrem să aducem pe ecran filme de autor din portofoliul curent al distribuitorilor locali, filme românești ale tinerilor cineaști și retrospective ale unor autori deja consacrați, dar și să explorăm granițele cinemaului – fie că vorbim despre subiect, gen sau formă. Bucureștenii trebuie să știe că, din decembrie, la Apollo111 vor putea vedea filme de joi până duminică într-un spațiu pe care mulți deja îl cunosc, dar care pleacă acum și într-o nouă direcție”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 11 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 7 minute
Apollo111 Cinema, filme de artă în Palatul Universul, din decembrie
Publicat acum 12 minute
Cod Galben de ceață densă. ANM, zonele vizate
Publicat acum 12 minute
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 26 minute
După ore, o poveste „Let's Talk About...Film”, cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close