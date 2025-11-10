Apollo111 Cinema, filme de artă în Palatul Universul, din decembrie

Apollo111 Cinema propune astfel un spațiu dedicat filmelor de autor contemporane și clasice, întâlnirii dintre public și cineaști, dar și o zonă de experiment, care va sonda granițele cinematografiei. Noul cinematograf se va deschide în luna decembrie.

Inaugurat în noiembrie 2016 în clădirea istorică proaspăt consolidată a Palatului Universul, spațiul Apollo111 este format dintr-o sală de spectacol multifuncțională și un club. În cei 9 ani de funcționare, Apollo111 a produs peste 20 de spectacole de teatru, printre highlight-uri numărându-se Medea’s Boys (r. Andrei Măjeri), Psycho (r. Iris Spiridon) și Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu (r. Cătinca Drăgănescu).Apollo111 s-a poziționat încă de la început ca un spațiu sigur de explorare artistică, atât pentru echipele de creație, cât și pentru cei care îi trec pragul.

Un oraș cu 2 milioane de locuitori, Bucureștiul are în prezent doar 5 cinematografe de artă funcționale. Prin comparație, în Budapesta funcționează 11 cinematografe de artă care proiectează filme în aproximativ 30 de săli. În Paris funcționează 38 de cinematografe de artă, cu aproximativ 100 de săli. Conform statisticilor Centrului Național al Cinematografiei în 2024, în România funcționau 108 cinematografe. Din acestea, doar 11 erau cinematografe de artă.

„La fel ca tot ce a construit Apollo111 până acum, și cinematograful va fi un spațiu al experimentului, spune Ioan Maxim, managerul Apollo111. Vrem să aducem pe ecran filme de autor din portofoliul curent al distribuitorilor locali, filme românești ale tinerilor cineaști și retrospective ale unor autori deja consacrați, dar și să explorăm granițele cinemaului – fie că vorbim despre subiect, gen sau formă. Bucureștenii trebuie să știe că, din decembrie, la Apollo111 vor putea vedea filme de joi până duminică într-un spațiu pe care mulți deja îl cunosc, dar care pleacă acum și într-o nouă direcție”.