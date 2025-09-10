Data publicării:

EXCLUSIV  Spațiul în care tinerii actori își pot exprima creativitatea: Piese din București și alte patru orașe, timp de 10 zile, la Bucharest Fringe 2025

Pentru tinerii actori aflați la început de drum și pentru studenții aflați în proces de formare, găsirea unui spațiu în care să-și prezinte creațiile poate fi dificilă. De aceea a luat naștere festivalul Bucharest Fringe, organizat anual, care le oferă tinerilor artiști exact această oportunitate: un cadru independent în care-și pot aduce spectacolele în fața publicului. 

Organizatorii festivalului, Costinela Caraene și Radu Popescu, au oferit detalii despre atmosfera din spatele scenei și modul în care a luat naștere proiectul.

Bucharest Fringe, ajuns la a 15-a ediție

Artiștii tineri și debutanții, care de multe ori întâmpină dificultăți în a-și găsi un spațiu pentru a-și prezenta creațiile, găsesc în festivalul Bucharest Fringe o scenă dedicată acestui scop.

Este a 15-a ediție a festivalului. În 2010, când a fost prima ediție, a fost un lucru făcut heirup, prin care trupele independente din București, la acea vreme, când nu existau foarte multe teatre independente și foarte multe locuri unde artiștii tineri - care terminau facultatea să-și prezinte proiectele -, am zis să facem chestia asta.

A fost undeva la Sala Dalles, într-un spațiu total neconvențional. La momentul acela, i-am spus Maratonul Teatrului Independent. Și am prezentat, într-un weekend (de vineri până duminică), nu chiar non-stop - doar noaptea făceam o pauză -, vreo 14-15 spectacole de toate genurile: de la improvizație, până la spectacole experimentale și stand-up-uri.

Ecoul a fost foarte mare, am avut vreun milion de link-uri pe Google. A fost o chestie absolut fabuloasă, astfel încât am zis că trebuie s-o mai facem. La bază, asta a fost: o încercare de a face un eveniment ceva mare, dedicat artiștilor independenți, care să-i pună în valoare și să-i aducă în prim-plan.

În continuare, și în 2025, nu avem decât producții independente. E adevărat că, între timp, au apărut și coproducții cu teatrele de stat. Dar ele nu sunt finanțate direct de teatrele de stat, ci de AFCM sau alte surse. Și așa își găsesc locul la noi în festival. Dar, în principal, e vorba despre inițiative ale unor artiști sau ale unor organizații independente”, a declarat Radu Popescu, fondatorul Teatrului Apropo, inițiatorul și directorul artistic al festivalului, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

Peste 30 de evenimente

Sunt peste 30 de evenimente din București și din țară, pentru că avem spectacole din Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara și Galați. E destul de bine reprezentantă partea asta națională. Din câți s-au înscris, au fost selectați astfel încât să fie bine reprezentați și cei din teritoriu. Se desfășoară la Teatrul Apropo și în alte 11 spații partenere”, a punctat organizatoarea Costinela Caraene.

Sunt mai multe spații decât anul trecut. (...) Stăm mult mai bine, dar sunt spații mici, care se bat pentru un public mic cu teatrele de stat, de tradiție. Și ăsta e un scop al festivalului: să le punem un pic în valoare, să arătăm că există această alternativă foarte decentă. Sunt și săli foarte mici, cu 20-40 de locuri, dar sunt și altele care fac față unei comparații cu un teatru de stat, cu buget”, a declarat Radu Popescu.

Număr impresionant de înscrieri

Atat selecția spectacolelor cât și propunerile de spectacole în OFF au fost făcute de juriul format din criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Oltița Cîntec și Cristiana Gavrilă.

Am avut surpriza să se fi înscris, anul acesta, peste 90 de producții. Este comparabilă înscrierea cu orice festival de teatru de stat, finanțat de la buget. A fost o muncă jurizarea și selecția, pentru că, oricât ne-am fi dorit, nu puteam să-i alegem pe toți. Iar selecția e cumva reprezentativă pentru curajul al trupelor tinere și nevoia lor de a aborda, prin artă, prin ceea ce știu cel mai bine, probleme sociale care-i macină.

Avem, pe de o parte, abordări tradiționale ale unor texte consacrate, dar și texte noi, create de ei, prin care încearcă să-și exprime o viziune asupra unor probleme care-i macină. Și nu doar pe ei”, a mai spus Costinela Caraene, la Interviurile DCNews.

