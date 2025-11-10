După ore, o poveste „Let's Talk About...Film”, cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol

Joi, 13 noiembrie, de la ora 18:30, Institutul Cultural Român propune, la sediul său din Aleea Alexandru 38, o nouă întâlnire din seria de evenimente „Let's Talk About...Film”. Cu această ocazie, va fi proiectat filmul românesc „După ore” (2025, 18') regizat de Marius Papară, proiecție care va fi urmată de un dialog între regizor și scriitoarea Florina Pîrjol. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

„Let's Talk About... Film” continuă demersul Institutului Cultural Român de promovare a cinemaului românesc contemporan și reprezintă un concept nou de înțelegere a filmelor prin invitarea unor personalități culturale pasionate de cea de-a șaptea artă, fără a fi implicate în mod direct în cinematografie.

Cum se vede filmul din perspectiva unui profesor? Dar din cea a unui elev de liceu? Cum reușim să comunicăm cu adolescenții? Ce ne mai atrage când comentăm un film: povestea, actorii, muzica? Iată o parte din temele abordate la ediția Let's talk about... film din 13 noiembrie.

Marius Papară a lucrat ca asistent de regie cu Tudor Giurgiu și Marius Olteanu, precum și la mai multe seriale de televiziune și a participat, împreună cu Gabriela Iacob și Mimi Brănescu la workskopuri de redactare de scenarii, respectiv de scriere dramatică. Marius Papară a regizat, până acum, documentarele Lost Paradise (2020), Apartament X (2021), Angeless Heart (2021) și scurtmetrajele Boxing (2023), Cu sânge rece (2024) și După ore (2025). Cel din urmă a fost selecționat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo și este proiectat la ICR în premieră națională. Florina Pîrjol a fost redactor al revistelor “Cultura”, “Observator Cultural” și “Time Out București” și a lucrat ca traducător, consilier editorial, redactor și PR manager la mai multe edituri. A publicat numeroase articole, interviuri și eseuri în cele mai importante reviste culturale românești și a susținut seminarii la Facultatea de Litere din capitală. Din 2021, Florina Pîrjol predă limba și literatura română la Colegiul Economic “Nicolae Kretzulescu” din București.

Din distribuția filmului ”După ore” fac parte Tudor Oprișan, Robert Dinu, Carmen Florescu Stroie, imaginea: Vladimir Amzăr și Dan Stroie, montaj: Alex Pintică, scenografiea Anca Munteanu, Victor Pavel. Muzica filmului e semnată de Matei Bumbuț.