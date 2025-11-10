€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data actualizării: 17:58 10 Noi 2025 | Data publicării: 17:58 10 Noi 2025

După ore, o poveste „Let's Talk About...Film”, cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol
Autor: D.C.

icr-dupa-ore-film
 

Doi adolescenți care tocmai s-au cunoscut intră în școală după ore doar pentru a afla secrete înfiorătoare - inclusiv legătura unui tânăr cu moartea unui profesor. Povestea, la „Let's Talk About...Film”, proiecție și discuții la ICR.

Joi, 13 noiembrie, de la ora 18:30, Institutul Cultural Român propune, la sediul său din Aleea Alexandru 38, o nouă întâlnire din seria de evenimente „Let's Talk About...Film”. Cu această ocazie, va fi proiectat filmul românesc „După ore” (2025, 18') regizat de Marius Papară, proiecție care va fi urmată de un dialog între regizor și scriitoarea Florina Pîrjol. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

„Let's Talk About... Film” continuă demersul Institutului Cultural Român de promovare a cinemaului românesc contemporan și reprezintă un concept nou de înțelegere a filmelor prin invitarea unor personalități culturale pasionate de cea de-a șaptea artă, fără a fi implicate în mod direct în cinematografie.

Cum se vede filmul din perspectiva unui profesor? Dar din cea a unui elev de liceu? Cum reușim să comunicăm cu adolescenții? Ce ne mai atrage când comentăm un film: povestea, actorii, muzica? Iată o parte din temele abordate la ediția Let's talk about... film din 13 noiembrie.

Marius Papară a lucrat ca asistent de regie cu Tudor Giurgiu și Marius Olteanu, precum și la mai multe seriale de televiziune și a participat, împreună cu Gabriela Iacob și Mimi Brănescu la workskopuri de redactare de scenarii, respectiv de scriere dramatică. Marius Papară a regizat, până acum, documentarele Lost Paradise (2020), Apartament X (2021), Angeless Heart (2021) și scurtmetrajele Boxing (2023), Cu sânge rece (2024) și După ore (2025). Cel din urmă a fost selecționat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo și este proiectat la ICR în premieră națională. Florina Pîrjol a fost redactor al revistelor “Cultura”, “Observator Cultural” și “Time Out București” și a lucrat ca traducător, consilier editorial, redactor și PR manager la mai multe edituri. A publicat numeroase articole, interviuri și eseuri în cele mai importante reviste culturale românești și a susținut seminarii la Facultatea de Litere din capitală. Din 2021, Florina Pîrjol predă limba și literatura română la Colegiul Economic “Nicolae Kretzulescu” din București.

Din distribuția filmului ”După ore” fac parte Tudor Oprișan, Robert Dinu, Carmen Florescu Stroie, imaginea: Vladimir Amzăr și Dan Stroie, montaj: Alex Pintică, scenografiea Anca Munteanu, Victor Pavel. Muzica filmului e semnată de Matei Bumbuț.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 11 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 7 minute
Apollo111 Cinema, filme de artă în Palatul Universul, din decembrie
Publicat acum 12 minute
Cod Galben de ceață densă. ANM, zonele vizate
Publicat acum 12 minute
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 26 minute
După ore, o poveste „Let's Talk About...Film”, cu regizorul Marius Papară și scriitoarea Florina Pîrjol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 8 ore si 25 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close