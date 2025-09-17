Artmark: Licitația de Bijuterii și Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833' - miercuri și joi

'Primele două evenimente al noului an de licitații (septembrie 2025 - iulie 2026) sunt două licitații extraordinare, cu preț unic de pornire de numai 100 de euro: 'Brilliant Bids' - Licitația de Bijuterii (programată exclusiv online, în data de 17 septembrie, de la ora 12:00) și Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833' - 6 ani (programată exclusiv online, în data de 18 septembrie, de la ora 12:00)', a informat Artmark.



Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833' - 6 ani aduce în fața publicului pe Theodor Aman, Theodor Pallady, Nicolae Vermont, Ipolit Strâmbu, Constantin Piliuță și Ștefan Câlția, oferind tuturor ocazia de a face achiziții spectaculoase.



Potrivit comunicatului, conceptul propus de Casa de Licitații A10 by Artmark, sub egida 'Hanul cu Tei 1833', care s-a bucurat în trecut de rate de adjudecare de 100%, își propune să reunească, și de această dată, pasiunile colecționarilor într-un eveniment inedit, la șase ani de când organizează aceste licitații speciale de artă, cu preț unic de pornire de 100 de euro.

