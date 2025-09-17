Data publicării:

Artmark: Licitația de Bijuterii și Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833' - miercuri și joi

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Cultura
Foto: Artmark
Foto: Artmark

Noul sezon Artmark debutează, pe 17 și 18 septembrie, cu Licitația de Bijuterii și Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833'.

'Primele două evenimente al noului an de licitații (septembrie 2025 - iulie 2026) sunt două licitații extraordinare, cu preț unic de pornire de numai 100 de euro: 'Brilliant Bids' - Licitația de Bijuterii (programată exclusiv online, în data de 17 septembrie, de la ora 12:00) și Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833' - 6 ani (programată exclusiv online, în data de 18 septembrie, de la ora 12:00)', a informat Artmark.

Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833' - 6 ani aduce în fața publicului pe Theodor Aman, Theodor Pallady, Nicolae Vermont, Ipolit Strâmbu, Constantin Piliuță și Ștefan Câlția, oferind tuturor ocazia de a face achiziții spectaculoase.

Potrivit comunicatului, conceptul propus de Casa de Licitații A10 by Artmark, sub egida 'Hanul cu Tei 1833', care s-a bucurat în trecut de rate de adjudecare de 100%, își propune să reunească, și de această dată, pasiunile colecționarilor într-un eveniment inedit, la șase ani de când organizează aceste licitații speciale de artă, cu preț unic de pornire de 100 de euro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Artmark: Licitația de Bijuterii și Licitația aniversară 'Hanul cu Tei 1833' - miercuri și joi
17 sep 2025, 09:45
Artmark: „100 de ani de artă, în opera unei singure familii înrudite cu Brâncuși”
08 sep 2025, 11:58
„Summer Sale”, un nou concept semnat Artmark, dedicat tinerilor colecționari de artă
04 iul 2025, 10:13
Secretul uimitor al lui Sabin Bălașa. Radu Leca dezvăluie: A făcut acum 30 de ani ce face AI azi!
10 mai 2025, 15:15
Autorul operei cu banana lipită pe perete explică: Este o ''provocare'' la adresa valorii artei
22 noi 2024, 15:00
Ce s-a descoperit pe pictura "Madonna della Rosa". Inteligența artificială a scos la iveală problema cu Sfântul Iosif. Ce nu se potrivește
02 noi 2024, 11:01
ParintiSiPitici.ro
11 lucruri pe care profesorii le urăsc în tăcere la părinți: „Ne fac munca mai dificilă zi de zi și afectează și succesul copilului la școală!”
16 sep 2025, 21:39
Artmark aniversează 5 ani de când organizează, de două ori pe an, licitații speciale de artă, cu preț unic de pornire de 100 de euro
17 sep 2024, 13:03
Artmark: Brățară dacică veche de 3.000 de ani, în licitație - VIDEO
03 sep 2024, 16:10
Ultima fotografie a lui Avram Iancu, scoasă la licitație
26 Martie 2024, 07:27
Organismul de sub tutela ORDA care colectează anual 40 de milioane de euro. Directorul Andrei Simion Ijac, anunț de ultim moment
29 noi 2023, 18:13
Artiști români contemporani la licitația Artmark de Artă Contemporană de săptămâna viitoare
07 noi 2023, 10:31
Pictură istorică, veche de 400 de ani, scoasă la licitație. Ce alte obiecte de colecție vor mai putea fi cumpărate la expoziția Artmark
05 oct 2023, 16:51
Ana Maria-Păunescu, lansare la Muzeul Național al Literaturii Române
29 aug 2023, 13:39
Portret de Pablo Picasso, vândut la licitație pentru 18,1 milioane de lire sterline
07 Martie 2023, 18:49
România unită de dragostea pentru geniul lui Dinu Lipatti. Festivalul "I love Lipatti" începe în 15 martie
07 Martie 2023, 16:27
Oamenii de Neanderthal foloseau tehnici de gătit surprinzător de moderne. Cum își consevau mâncarea
23 noi 2022, 15:28
Statui romane din bronz, vechi de 2300 de ani, i-au uimit pe istorici cu starea lor de conservare
09 noi 2022, 08:58
Mormântul unui vampir i-a uimit pe arheologi. Cum era prins trupul femeii din secolul XVII
08 noi 2022, 11:57
Oasele incinerate ale unui copil au fost descoperite în tumulii Neamțului. Vasile Diaconu, arheolog, despre obiceiurile funerare ale celor care au ocupat zona înainte de Hristos
07 noi 2022, 11:38
Un tunel de piatră, situat la 13 metri sub sol, a fost descoperit de arheologii din Alexandria
03 noi 2022, 20:42
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru sau Sâmedru. Cum își găseau fetele de măritat ursitul
25 oct 2022, 15:53
Codex Gigas sau Biblia Diavolului. Cum a fost scrisă controversata carte istorică
17 oct 2022, 21:38
Un mozaic vechi de 1.600 de ani a fost descoperit în Siria. Îi înfățișează pe Neptun și zecile de amante ale sale
14 oct 2022, 13:28
Monede de aur din secolul șapte au fost găsite într-un zid. Locația datează din vremea lui Iisus și a apostolilor săi
03 oct 2022, 23:00
Un fermier a descoperit un mozaic bizantin din întâmplare
21 sep 2022, 00:59
Un studiu a descoperit prima amputare chirurgicală realizată pe un om. Datează de acum mii de ani
07 sep 2022, 20:36
Seceta a scos la suprafață un sat dispărut în secolul 19. Lacul în care a fost scufundat a devenit zonă de interes (Video)
17 aug 2022, 13:55
Arheologia, o profesie departe de mit, legendă și poveste. Vasile Diaconu: Arheologia este o știință în sine. Care sunt satisfacțiile descoperirilor
02 aug 2022, 10:40
Ceasul lui Hitler s-a vândut la o licitație cu peste 1 milion de dolari, sub prețul estimat
30 iul 2022, 08:29
Istoria Illuminati, organizația care a stârnit curiozitate și a creat teorii ale conspirației. Fondatorul a dorit să rămână secretă
29 iul 2022, 19:41
Cel mai mare diamant roz natural a fost descoperit în Angola
28 iul 2022, 17:10
Un vas maiaș cu ciocolată a fost descoperit în Mexic
27 iul 2022, 00:59
Povestea ascunsă într-o căsuță a Muzeului Astra. Un necaz, farmece și secretul din sobă. Realitatea virtuală aduce o gospodărie la viață
26 iul 2022, 21:41
Sântilie, sărbătoarea dragostei pentru păstori. Carul Sfântului Ilie, cel care merge în văzduh și aduce ploaia făcând găuri în cer
19 iul 2022, 10:18
Cancerul, o boală veche de milenii. O mumie egipteană ar fi suferit în timpul vieții sale
18 iul 2022, 13:33
Un mormânt vechi de peste două milenii a fost descoperit în Neamț
16 iul 2022, 14:03
Legenda Atlantidei. De unde a pornit misterul insulei și civilizației dispărute
14 iul 2022, 00:59
Scheletele soldaților căzuți în bătălia de la Waterloo au fost dezgropate în apropiere
13 iul 2022, 19:35
Uneltele de ucis vampiri ale unui înalt lord englez au fost vândute mai scump decât se credea inițial
04 iul 2022, 11:20
Genomul Peștera Muierii. Cercetătorii au găsit un craniu care ar putea elucida modul în care oamenii s-au răspândit pe Terra
30 iun 2022, 20:36
Ce spun arheologii și istoricii străini despre Vlad Țepeș și urmașul său, Mihnea cel Rău
29 iun 2022, 00:59
Cele mai vechi așezări umane din Marea Britanie au fost descoperite datorită unor topoare cioplite în piatră
23 iun 2022, 14:30
Drăgaicele și ielele, spiritele care animează prima lună de vară. Pe care dintre ele nu trebuie să le invoci
21 iun 2022, 12:25
Tuşnad Gastro Blues Fest reuneşte iubitorii de muzică şi distracţie din toată ţara la Harghita
10 iun 2022, 08:04
Misterele deșertului arab. Arheologii au descoperit morminte vechi de 5.000 de ani și oaze despre care se credea că sunt simple miraje
07 iun 2022, 14:22
Un oraș antic a ieșit la suprafață din râul Tigru, despre care se spunea că trecea prin Rai (Galerie foto)
03 iun 2022, 20:08
Munții Anzi ascund pasaje cu o vechine de 3.000 de ani
30 mai 2022, 22:21
Orezul, un aliment venit din neolitic. Strămoșii îl cultivau cu 8.000 de ani în urmă
25 mai 2022, 15:30
Misterul Camerei de Chihlimbar, dispărută în cel de-Al Doilea Război Mondial. Motiv de tatonări între Rusia și Germania
24 mai 2022, 12:42
Enisala, cetatea ”satului nou”. De unde provine numele cetății istorice - VIDEO
10 mai 2022, 11:32
Tabloul lui Andy Warhol cu Marilyn Monroe, vândut pentru o sumă record la licitaţie
10 mai 2022, 07:30
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Despre posteritatea lui Nicolae Labiș, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
acum 5 minute
Trump a aprobat primele pachete de arme pentru Ucraina prin noul mecanism PURL — surse
acum 6 minute
Kremlinul reacționează, după ce Procurorul General al României a acuzat Rusia de implicarea în alegerile din România
acum 6 minute
CEC Bank oferă asistență rutieră direct din Mobile Banking
acum 15 minute
„Tot litoralul este ilegal”: Dezvăluirea care zguduie turismul românesc / video
acum 16 minute
Un asteroid uriaș cât două stadioane de fotbal se apropie de Pământ pe 18 septembrie. Cum îl poți vedea live
acum 20 de minute
Liga Campionilor: Real Madrid, victorie cu emoții,  Benfica, învinsă acasă. Rezultatele de marți
acum 25 de minute
Trucuri simple pentru a scăpa de calcarul din mașina de spălat
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
pe 16 Septembrie 2025
Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel