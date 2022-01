Copii mumificați găsiți în catacombele din Italia (Imagini în articol). Motivul din spatele gestului ritualic

Zeci de cadavre mumificate ale unor copii au fost descoperite în catacombele italiene oamenii de știință fiind intrigați de motivul din spatele conservării trupurilor. Copii au fost găsiți mumificați și îngropați în catacombele de la o mănăstire de pe insula italiană Sicilia, scrie CNN.

Primul studiu cuprinzător al mumiilor copiilor va fi condus de Kirsty Squires, profesor asociat de bioarheologie la Universitatea Staffordshire din Marea Britanie, iar munca de teren urmează să înceapă săptămâna viitoare. La Catacombele Capucinilor, o atracție turistică macabră din Palermo, nordul Siciliei, cercetătorii vor analiza rămășițele a 41 de trupuri dintr-o cameră destinată copiilor, deși există un total de 163 de copii îngropați în catacombele din zonă.

„Vrem să încercăm să înțelegem viețile acestor indivizi, sănătatea, dezvoltarea lor și așa mai departe. Și din asta, vrem, de asemenea, să comparăm datele biologice cu partea mai culturală a lucrurilor”, a declarat Squires pentru CNN, joi.

Squires a adăugat că mumiile au fost complet îmbrăcate, unele fiind plasate în leagăne și scaune, în timp ce altele au fost în picioare cu bastoane folosite pentru a le ține în poziție, iar cercetătorii vor examina semnificația din spatele acestor artefacte.

Se știu puține informații despre acești copii, care au fost îngropați între anii 1787-1880 și fac parte din cea mai mare colecție de resturi mumificate din Europa, cuprinzând cel puțin 1.284 de cadavre.



„Știm că ar fi provenit din familii din clasa de mijloc, ritul mumificării fiind rezervat persoanelor mai bogate, cum ar fi nobilimea, clasa de mijloc și clerul. Deci știm că ei nu erau cei mai săraci membri ai societății, dar asta este tot ce am aflat, cu adevărat”, a spus Squires.

Echipa folosește imagistica cu raze X, deoarece este o metodă non-invazivă care nu ridică aceleași considerații etice ca și investigațiile invazive asupra rămășițelor umane, potrivit unui comunicat de presă al Universității Staffordshire.

