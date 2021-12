Banksy. Mii de persoane au stat la coadă pentru a cumpăra tricoul scos la vânzare de artist

Mii de persoane au stat la coadă în faţa unor magazine din oraşul britanic Bristol pentru a cumpăra tricouri în ediţie limitată realizate de artistul stradal de renume mondial Banksy, informează DPA/PA Media sâmbătă, conform Agerpres.



Cinci magazine din oraş au pus în vânzare fiecare câteva sute de tricouri suvenir gri, în ediţie limitată, în beneficiul celor patru persoane inculpate în legătură cu demontarea statuii din Bristol a negustorului de sclavi Edward Colston.

Vânzarea tricoului are scopul de a strânge fonduri

Pe tricouri, sub cuvântul "Bristol", este desenat soclul gol al statuii, de pe care atârnă frânghii şi lângă care se află mai multe resturi şi o pancartă abandonată. Banksy a declarat că sumele obţinute vor fi oferite celor patru persoane acuzate de vandalism, care urmează să fie judecate săptămâna viitoare în oraş.



Într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram, Banksy a scris: "Săptămâna viitoare, cele patru persoane acuzate de doborârea statuii lui Colston din Bristol merg la proces. Am făcut câteva tricouri suvenir pentru a marca evenimentul. Disponibile la diverse puncte de vânzare din oraş, de mâine. Toate veniturile merg către inculpaţi, ca să poată să meargă la o bere".



Banksy, care locuieşte în Bristol, a spus că vânzările vor fi limitate la un tricou de persoană, la preţul de 25 de lire plus TVA pe bucată.

Sute de persoane s-au strâns la coadă al deschiderea magazinului

Sute de oameni s-au aşezat la coadă în faţa magazinului de discuri Rough Trade din Bristol, printre ei numărându-se Tom şi Rosie Levins, frate şi soră. "Când am ajuns la coadă, nu cred că eram prea încrezători", a spus Rosie. Fratele ei a adăugat: "Colecţionez toate lucrurile de Banksy pe care reuşesc să pun mâna".



Rhian Graham, în vârstă de 29 de ani, Milo Ponsford, de 25 de ani, Jake Skuse, de 36 de ani şi Sage Willoughby, de 21 de ani, vor compărea luni la Bristol Crown Court.



Statuia de bronz a negustorului de sclavi din secolul al XVII-lea a fost dărâmată de pe soclul său în timpul unui protest "Black Lives Matter", pe 7 iunie anul trecut şi a fost aruncată apoi în apă, în portul din Bristol. Ulterior, statuia a fost recuperată de Consiliul Municipal din Bristol, proprietarul statuii.



În vara acestui an, statuia a fost expusă la muzeul M Shed din oraş, alături de pancarte de la protest şi de o cronologie a evenimentelor.