Cum vor continua activitățile culturale din România în contextul restricțiilor bugetare

În acest context, Ministerul Culturii explică demersurile menite să asigure continuitatea proiectelor și funcționarea normală a instituțiilor publice de cultură.

Reprezentanții ministerului subliniază că măsurile impuse de Guvern trebuie privite în ansamblul lor, ca parte a unui efort de responsabilitate bugetară într-un an dificil din punct de vedere economic. „Suntem într-un an atipic, marcat de o situație economică dificilă și de nevoia de disciplină bugetară la nivelul tuturor ordonatorilor de credite. De aceea, Guvernul nu a mai prevăzut exceptări numeroase și aplicabile generalizat, transmițând astfel un semnal clar de responsabilitate bugetară către toți ordonatorii de credite, susținând, în același timp, rolul esențial al instituțiilor publice de cultură și importanța lor în viața comunității”, se arată în comunicatul Ministerului Culturii.

Memorandum comun pentru deblocarea cheltuielilor culturale

În anii precedenți, în ultimul trimestru, erau emise acte normative restrictive, însă acestea conțineau numeroase excepții care permiteau desfășurarea activităților culturale fără dificultăți majore. Anul acesta, pentru a evita blocajele și pentru a menține funcționalitatea instituțiilor, cheltuielile restricționate vor putea fi realizate doar prin memorandumuri adresate Guvernului, inițiate de Ministerul Culturii sau, după caz, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru instituțiile aflate în subordinea autorităților locale.

Pentru a preveni un blocaj administrativ cauzat de procedurile complexe de aprobare, cele două ministere lucrează la un memorandum comun care va permite continuarea activităților culturale esențiale. Acest document va oferi posibilitatea efectuării cheltuielilor necesare derulării programelor culturale deja planificate: plata onorariilor artiștilor, realizarea premierelor, organizarea expozițiilor, concertelor și evenimentelor profesionale.

Ministerul Culturii atrage atenția asupra consecințelor pe care le-ar avea o eventuală oprire a acestor activități: „Nu ne dorim să ajungem la punctul în care statul să plătească salarii, chirii și cheltuieli de funcționare, pentru entități care, în fapt, nu vor putea funcționa spre a-și îndeplini misiunea publică și rolul important pe care îl au în viața comunității”. Totodată, instituția avertizează că un asemenea blocaj ar conduce la diminuarea sau chiar dispariția veniturilor proprii ale instituțiilor publice de cultură.

Memorandumul vizând aprobarea angajamentelor legale pentru cheltuielile necesare derulării proiectelor aflate în pregătire sau desfășurare urmează să fie supus aprobării Guvernului în regim de urgență. Ministerul Culturii subliniază că reforma actuală nu trebuie înțeleasă doar ca o reducere de bugete, ci ca „o reevaluare profundă a organizării, finanțării, producerii și funcționării culturii publice”.

De asemenea, instituția a dorit să corecteze informațiile vehiculate în spațiul public privind rectificarea bugetară: „Ministerul Culturii precizează că la rectificarea bugetară a primit o sumă de 6 ori și nu de 60 de ori mai mică decât cea solicitată”.