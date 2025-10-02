€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Cultura

 
Data actualizării: 20:09 02 Oct 2025 | Data publicării: 20:08 02 Oct 2025

Liviu Maior a împlinit 85 de ani
Autor: Flaviu Predescu

Liviu Maior Liviu Maior
 

Profesorul universitar Liviu Maior, fost ministru al Învățământului în perioada 1992-1996, a împlinit 85 de ani. 

Liviu Maior s-a născut la Beclean, actualmente județul Bistrița-Năsăud, pe data de 2 octombrie 1940. 

Istoricul Liviu Maior i-a fost profesor lui Ioan Aurel Pop, dar și lui Ioan Bolovan și al altor istorici importanți.  

În 2018, la Gaudeamus,  domnul Liviu Maior declara că, în 1918, organizațiile de tineret și femei au jucat un rol extrem de important în drumul Ardealului spre Unirea cu România. 

Cărțile scrise de Liviu Maior: 

1848-1849: români și unguri în revoluție (1998)

De la Marele Război la România întregită (2018)

Doi ani mai devreme: Ardeleni, Bucovineni şi Basarabeni în război 1914-1916  (2016)

Asociaţionism şi naţionalism la românii din Transilvania (2022)

Românii în armata habsburgică: soldați și ofițeri uitați (2004)

Memorandul: filosofia politico-istorică a petiționalismului românesc (1992)

Un părinte fondator al României Mari: Alexandru Vaida Voevod (2018)

Alexandru Vaida Voevod: putere şi defăimare (studii) (1993) 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Liviu Maior
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Informații din vârful AACR după incidentele de pe Otopeni. Sistemul care nu a fost achiziționat pentru că nu era ”obligatoriu”
Publicat acum 32 minute
Înșelătorie în numele Pepco. Mare atenție dacă faci cumpărături la acest magazin
Publicat acum 39 minute
Kelemen Hunor dă cărțile pe față despre PNL și PSD: Când ei s-au înțeles...
Publicat acum 49 minute
Agenții ruși pregăteau atacuri cu bombă în trei țări din UE. Planul, dejucat de Polonia: Explozibili ascunși în cimitire
Publicat acum 54 minute
Liviu Maior a împlinit 85 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close