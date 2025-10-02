Liviu Maior a împlinit 85 de ani

Liviu Maior s-a născut la Beclean, actualmente județul Bistrița-Năsăud, pe data de 2 octombrie 1940.

Istoricul Liviu Maior i-a fost profesor lui Ioan Aurel Pop, dar și lui Ioan Bolovan și al altor istorici importanți.

În 2018, la Gaudeamus, domnul Liviu Maior declara că, în 1918, organizațiile de tineret și femei au jucat un rol extrem de important în drumul Ardealului spre Unirea cu România.

Cărțile scrise de Liviu Maior:

1848-1849: români și unguri în revoluție (1998)

De la Marele Război la România întregită (2018)

Doi ani mai devreme: Ardeleni, Bucovineni şi Basarabeni în război 1914-1916 (2016)

Asociaţionism şi naţionalism la românii din Transilvania (2022)

Românii în armata habsburgică: soldați și ofițeri uitați (2004)

Memorandul: filosofia politico-istorică a petiționalismului românesc (1992)

Un părinte fondator al României Mari: Alexandru Vaida Voevod (2018)

Alexandru Vaida Voevod: putere şi defăimare (studii) (1993)