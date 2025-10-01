Ritul Scoțian din România, între diplomație culturală și omagierea marilor personalități românești

Una dintre organizațiile masonice mai puțin cunoscute publicului larg, dar având o activitate susținută în România, este Supremul Consiliu de Grad 33 și Ultim al Ritului Scoțian Antic și Acceptat. Supremul Consiliu și-a prezentat raportul de activitate, conturând un deceniu de inițiative cu impact în educație, cultură, diplomație și viața publică.

Un punct de referință l-a constituit organizarea, la București, a Conferinței Mondiale a Supremelor Consilii ale Ritului Scoțian Antic și Acceptat (7–11 mai 2025), o premieră pentru România. Evenimentul a adus în Capitală 157 de delegați din 61 de țări, iar România a preluat prin vot unanim conducerea forului mondial pentru perioada 2025–2030.

Conferința a inclus sesiuni plenare de profil, dezbateri pe comisii de lucru, vizite culturale și întâlniri oficiale, cu participarea unor înalte autorități române și internaționale. Delegațiile străine au fost primite de către Președintele României la Palatul Cotroceni, de către președintele Senatului în momentul deschiderii oficiale a lucrărilor Conferinței în aula Senatului, de către Guvernatorul Băncii Naționale a României în cadrul vizitei la sediul B.N.R și de către Președintele Academiei Române.

Însă, așa cum arată bilanțul, această realizare nu este singulară. De-a lungul ultimului deceniu, organizația a construit o veritabilă punte între tradiție și modernitate, aducând în prim-plan personalități românești care au marcat cultura și sportul național. Actorul Florian Pittiș, membru al Ritului, este omagiat anual printr-un premiu ce îi poartă numele, iar din acest an se instituie și Premiul „Răzvan Theodorescu”, în memoria reputatului academician.

Totodată, arta plastică este sprijinită prin Premiul „Ion Atanasiu Delamare”, oferit tinerilor artiști.

Intelectuali de marcă, invitați la conferințele organizate

Pe plan sportiv, bustul lui Ivan Patzaichin, marele campion olimpic și membru al Asociației, a fost instalat în comuna natală Crișan (Tulcea). Alte figuri emblematice au fost omagiate prin monumente dedicate: actorul Jean Constantin, simbol al Constanței, și Constantin Moroiu, fondatorul Consiliului Suprem al Ritului Scoțian în 1881.

Ciclul de conferințe organizat de Asociație a reunit constant nume sonore din cultura și gândirea românească – Ioan-Aurel Pop, Andrei Pleșu, Andrei Șerban, Tudor Octavian, Teodor Paleologu, dar și alți intelectuali de marcă. În paralel, sute de membri au urmat cursuri de retorică coordonate de Teodor Paleologu.

Inițiativele nu s-au limitat la cultură. Ritul Scoțian din România s-a implicat activ în proiecte memoriale și umanitare: Memorialul Holocaustului de la Siret, proiecte dedicate istoriei represiunii comuniste, susținerea unor tineri talentați precum gimnasta Roberta Radu sau balerinul Cristian Șușu, precum și acțiuni caritabile în sprijinul spitalelor și al comunităților vulnerabile.

Dezvoltarea diplomației culturale

Totodată, organizația a consolidat diplomația culturală a României prin participarea constantă la evenimente internaționale și prin parteneriate cu Supreme Consilii din Europa, America și Asia, contribuind la promovarea imaginii țării pe scena globală.

În 2016, România a fost gazda Conferinței Suveranilor Mari Comandori din Europa și Țările Asociate, preluând apoi președinția acestui for pentru doi ani și, ulterior, funcția de vicepreședinte (2018–2020), alături de Elveția, sub coordonarea Germaniei. Totodată, delegațiile române au primit, în ultimul deceniu, cele mai înalte titluri onorifice din partea organizațiilor similare din străinătate, în timp ce vizitatorii internaționali au fost distinși cu recunoașteri românești. Toate acestea au consolidat statutul țării ca reper pe harta masonică globală.

Pentru dezvoltarea relațiilor internaționale și a diplomației culturale s-au stabilit parteneriate și convenții de colaborare cu toate Supremele Consilii recunoscute ale Ritului Scoțian din Europa, din America de Nord, din America Latină, din Africa și din Asia. S-a pozitivizat imaginea României prin participarea anuală la câte 8-12 evenimente internaționale de profil, iar delegațiilor României la aceste evenimente le-au fost acordate cel mai înalte titluri ale organizațiilor similare din țările respective. Delegațiilor străine care ne-au vizitat (în jur de 16-28 de țări pe an în acești ultimi 10 ani) le-au fost acordate distincțiile românești de profil.

Astfel, bilanțul Ritului Scoțian nu este doar o înșiruire de evenimente, ci un portret al unei organizații care îmbină tradiția masonică cu valorile naționale.