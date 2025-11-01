€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Cultura

 
Data actualizării: 12:51 01 Noi 2025 | Data publicării: 09:41 01 Noi 2025

Siciliana: Fifi și Bebe vă așteaptă duminică, 2 noiembrie, la teatru, pregătiți să înceapă jocul
Autor: Anca Murgoci

Fifi și Bebe vă așteaptă duminică, 2 noiembrie, la teatru, pregătiți să înceapă jocul Fifi și Bebe vă așteaptă duminică, 2 noiembrie, la teatru, pregătiți să înceapă jocul
 

Fifi și Bebe vă așteaptă duminică, 2 noiembrie, ora 19:00, pe scena sălii „Iosif Naghiu”, pregătiți să înceapă jocul. Fiecare mutare deschide uși către lumi surprinzătoare. Șah! Și mat!

Siciliana este o piesă scrisă în perioada comunistă, jucată foarte modern în zilele noastre. Sub regia lui Toma Enache, comedia surprinde cu măiestrie stratagema amuzantă și plină de încurcături orchestrată de Fifi și Bebe, doi tineri proaspăt absolvenți care încearcă să păcălească sistemul printr-o căsătorie de conveniență. Însă, pe tabla de șah a vieții, fiecare mutare aduce surprize care vor stârni hohote de râs și momente de reflecție.

Cu o distribuție de excepție, formată din Corina Dănilă, Adrian Păduraru, Vlad Vîlciu, Ana Vîlcu / Iulia Bibu, Georgiana Ionescu / Teodora Daiana Păcurar, Dani Ionescu și Emanuel Varga, „SICILIANA” promite să ne poarte în atmosfera plină de farmec a vechiului București, unde dragostea, prietenia și jocurile sorții se împletesc într-o poveste captivantă.

Bilete puteți cumpăra de aici - https://teatruldramaturgilor.ro/eveniment/1900-siciliana-sala-iosif-naghiu-7/

Când? Duminică, 2 noiembrie, de la ora 19.00 - https://teatruldramaturgilor.ro/eveniment/1900-siciliana-sala-iosif-naghiu-7/

Piesa de teatru Siciliana a fost scrisă de Aurel Baranga în 1960, ca o farsă lirică în trei acte. Și citez:

 
 


„Mă întreb și acum, surprins, derutat, uimit, care este secretul piesei Siciliana, piesa mea cea mai des reprezentată, primită pretutindeni cu același entuziasm consecvent. La Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București, ciclul de spectacole a atins o cifră record, peste 500 de reprezentații. Farsa mea lirică a cunoscut o primire pe care cronicile de specialitate o consemnează la capitolul Succesul stagiunii. Și atunci, din nou întrebarea: care este misterul acestei comedii și taina longevității sale?”, nota dramaturgul Aurel Baranga în anul 1972.

Și acum, în 2025, sunteți invitați să aflați răspunsul la această întrebare. Care este misterul acestei comedii și taina longevității sale? Aflați duminică, 2 noiembrie, la Teatrul Dramaturgilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

siciliana
teatrul dramaturgilor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Opoziția din Taiwan are un nou lider: Cheng Li-wun pledează pentru pace cu China și „unitate naţională“
Publicat acum 18 minute
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat acum 56 minute
JD Vance, apariție inedită. Cum s-a costumat vicepreședintele SUA de Halloween / video viral
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Guvernul Franței, în pericol: Deputații au respins taxarea ultra-bogaților
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Antonia Dumitru, fetița-minune născută la șase luni, vine la Mi-Th Influencer. Povestea unui model de 13 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Publicat pe 30 Oct 2025
Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
Publicat pe 31 Oct 2025
România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close