Siciliana: Fifi și Bebe vă așteaptă duminică, 2 noiembrie, la teatru, pregătiți să înceapă jocul

Siciliana este o piesă scrisă în perioada comunistă, jucată foarte modern în zilele noastre. Sub regia lui Toma Enache, comedia surprinde cu măiestrie stratagema amuzantă și plină de încurcături orchestrată de Fifi și Bebe, doi tineri proaspăt absolvenți care încearcă să păcălească sistemul printr-o căsătorie de conveniență. Însă, pe tabla de șah a vieții, fiecare mutare aduce surprize care vor stârni hohote de râs și momente de reflecție.

Cu o distribuție de excepție, formată din Corina Dănilă, Adrian Păduraru, Vlad Vîlciu, Ana Vîlcu / Iulia Bibu, Georgiana Ionescu / Teodora Daiana Păcurar, Dani Ionescu și Emanuel Varga, „SICILIANA” promite să ne poarte în atmosfera plină de farmec a vechiului București, unde dragostea, prietenia și jocurile sorții se împletesc într-o poveste captivantă.

Bilete puteți cumpăra de aici - https://teatruldramaturgilor.ro/eveniment/1900-siciliana-sala-iosif-naghiu-7/

Când? Duminică, 2 noiembrie, de la ora 19.00 - https://teatruldramaturgilor.ro/eveniment/1900-siciliana-sala-iosif-naghiu-7/

Piesa de teatru Siciliana a fost scrisă de Aurel Baranga în 1960, ca o farsă lirică în trei acte. Și citez:







„Mă întreb și acum, surprins, derutat, uimit, care este secretul piesei Siciliana, piesa mea cea mai des reprezentată, primită pretutindeni cu același entuziasm consecvent. La Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București, ciclul de spectacole a atins o cifră record, peste 500 de reprezentații. Farsa mea lirică a cunoscut o primire pe care cronicile de specialitate o consemnează la capitolul Succesul stagiunii. Și atunci, din nou întrebarea: care este misterul acestei comedii și taina longevității sale?”, nota dramaturgul Aurel Baranga în anul 1972.

Și acum, în 2025, sunteți invitați să aflați răspunsul la această întrebare. Care este misterul acestei comedii și taina longevității sale? Aflați duminică, 2 noiembrie, la Teatrul Dramaturgilor.